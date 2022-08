Was sagen die Finnen zu den neuesten Party-Videos ihrer Ministerpräsidentin Sanna Marin? Ilkka Ahtiainen, Chefredakteur des Fernsehsenders mtv ordnet die Reaktionen ein. Jenni Roth

Natürlich wird über Sanna Marin auch in Finnland gesprochen. Zwar ist es keine Neuigkeit, dass die Ministerpräsidentin gern auch mal feiert. Aber dass Videos von solchen Nächten ins Netz gelangen, ist neu. Wobei – kein Wunder: Nach dem ersten Ausschnitt von einer Privatparty tauchte am Freitag noch ein zweites auf, aus dem Club "Teatteri", wo sie unter anderem mit dem Sänger und Schauspieler Olavi Uusivirta tanzt. Er hängt an ihrem Hals, und es sieht aus, als würde er Marin küssen. In manchen finnischen Medien kursiert sie schon als "Bile-Sanna", "Party-Sanna".

Ob sich mit diesem Namen Politik machen lässt oder gar Wahlen gewinnen lassen? Wir haben Ilkka Ahtiainen, Chefredakteur des Fernsehsenders mtv, um eine Einordnung gebeten.