Das gespaltene, um nicht zu sagen vergiftete Verhältnis zwischen Donald Trump und zumindest einigen Medien ist bekannt. Bei der Begegnung mit Journalisten zu den Ergebnissen bei den Kongresswahlen wurde der Konflikt am Mittwoch erneut sicht- und hörbar. "Das ist so eine feindliche Presse, das ist traurig. Sie haben ihn rüde unterbrochen", weist der US-Präsident einen Fragesteller im Weißen Haus zurecht. Ein CNN-Reporter fragt ihn nach seiner Aussage im Wahlkampf, der Migrantenzug aus Mittelamerika, derzeit unterwegs in Richtung USA, sei eine Invasion. "Ich halte es für eine Invasion." Der Journalist insistiert weiter. "Ernsthaft, Sie sollten mich das Land anführen lassen, Sie kümmern sich um CNN. Wenn Sie das gut machten, wäre Ihre Nutzung besser. Das ist genug", verweist der Präsident den Mann mehrmals. Als der dann auch noch nach den Russland-Ermittlungen fragt, hält Trump nicht mehr an sich. Diese seien ein Scherz, sagt er - und: "Geben Sie das Mikrofon ab." "CNN sollte sich für einen Mitarbeiter wie Sie schämen. Sie sind eine unhöfliche, schreckliche Person und sollten nicht für CNN arbeiten." Ein Kollege will den so Kritisierten verteidigen, der versucht, sich erneut Gehör zu verschaffen. Trump beendet den Disput so: "Wenn Sie Fake News verbreiten, wie es CNN häufig macht, dann sind Sie der Feind des Volkes."