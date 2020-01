Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich am Mittwoch ein Wortgefecht mit israelischen Sicherheitskräften geliefert. Offensichtlich ärgerte sich Macron darüber, dass ein israelischer Polizist die von einem französischen Orden betreute St.-Anna-Kirche in der Altstadt von Jerusalem betreten hatte. Daraufhin sollen die Sicherheitskräfte von Macron eingeschritten sein. Auf einem Video von dem Vorfall ist deutlich zu hören, dass Macron wütend ist. "Jeder kennt die Regeln", sagt er unter anderem auf Englisch. Und: "Mir gefällt nicht, was Sie direkt vor mir gemacht haben." Nach französischen Medienberichten verließen die israelischen Sicherheitskräfte daraufhin die Kirche. Die Szene erinnert an einen Vorfall aus dem Jahr 1996. Damals hatte der damalige französische Präsident Jacques Chirac den muslimischen Teil der Jerusalemer Altstadt besucht und sich über die massive Präsenz von israelischen Polizisten geärgert. Dazu sagte Macron: "Natürlich denke ich auch an ihn, wir alle erinnern uns noch lebhaft an ähnliche Szenen. Und ich denke, dass dadurch, dass wir hierher kommen, die Geschichte weitergeht. Es gab bei diesem Besuch einige unhöfliche Dinge, die gesagt wurden. Ich hoffe, sie werden angesprochen und geklärt. Ich denke, meine Aufgabe ist es, weiter zu arbeiten." Macron ist zum Internationalen Holocaust-Forum nach Israel gereist. Staatsgäste aus fast 50 Ländern nehmen am Donnerstag an einer Gedenkveranstaltung in Jerusalem teil. Anlass ist der 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee.