Donald Trump hat nach dem Ende des G7-Gipfels in Kanada für einen Eklat gesorgt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte der US-Präsident am Samstag mit, die USA zögen ihre Zustimmung zum gemeinsamen Abschlusskommunique zurück. Trump, der das Gipfeltreffen vorzeitig verlassen hatte, begründete die Entscheidung mit "falschen Erklärungen" des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau und bezog sich dabei auf Äußerungen Trudeaus bei einer Pressekonferenz. Dieser habe vor den Journalisten gesagt, sein Land werde sich nicht herumstoßen lassen und die US-Zölle als beleidigend bezeichnet. Dies sei "sehr unehrlich & schwach gewesen", hieß es in der Trump-Mitteilung. Dagegen habe sich der Kanadier während des Treffens "lammfromm und milde" verhalten. Trudeaus Amt teilte ebenfalls über Twitter mit, der Ministerpräsident habe nach dem Treffen nichts anderes gesagt als bei den öffentlichen und privaten Unterredungen während des Gipfels. Trump hatte bereits bei seiner Abschluss-Pressekonferenz mit dem völligen Stopp des Handels mit der EU gedroht, wenn diese nicht das Handelsdefizit mit den USA abbauten. Der US-Präsident hatte vergangene Woche Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus Kanada, der EU und Mexiko verhängt. "Wir sind wie ein Sparschwein, das von allen geplündert wird", klagte Trump erneut über angebliche Benachteiligungen seines Landes im internationalen Handel. Dies werde sich ändern. Deutschland hält auch nach Trumps Absage an der Erklärung des G7-Gipfels in Kanada fest. "Deutschland steht zu dem gemeinsam vereinbarten Kommunique", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagmorgen. In der bereits verbreiteten Abschlusserklärung der G7 hatte es geheißen, die Teilnehmer seien sich einig in der Notwendigkeit, eines "freien, fairen Handels zum gegenseitigen Nutzen". Auch dem Protektionismus wurde der Kampf angesagt.