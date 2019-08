US-Präsident Donald Trump hat für Montag eine Erklärung zu den beiden Schusswaffenangriffen vom Wochenende angekündigt. "Hass hat in unserem Land keinen Platz. Wir werden uns darum kümmern. Ich habe lange mit Justizminister Barr, dem Direktor des FBI und den beiden Gouverneuren gesprochen. Wir machen eine Menge Arbeit: Strafverfolgung und weiteres. Ich habe mit den Mitgliedern des Kongresses über das gesprochen, was wir tun können, über viele Dinge, die gerade jetzt, während wir sprechen, getan werden. Ich werde morgen eine Erklärung abgeben. Von der First Lady und mein Beileid an alle." Am Samstag hatte ein Angreifer in El Paso an der texanischen Grenze zu Mexiko in einem Einkaufszentrum um sich geschossen und dabei zahlreiche Menschen getötet, ehe er festgenommen wurde. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Er soll ersten Erkenntnissen zufolge aus rassistischen Gründen gehandelt haben. Die US-Behörden stufen den Fall als Inlandsterrorismus ein. Wenige Stunden später erschoss ein Angreifer in der Nacht auf Sonntag in Dayton im US-Bundesstaat Ohio mehrere Menschen, bevor er von Polizisten getötet wurde. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass der Mann wahllos um sich geschossen hatte. Aus den Reihen der oppositionellen Demokraten wurden Rufe nach strengeren Waffengesetzen laut sowie Vorwürfe an Trump, dass der Republikaner mit seiner Wortwahl Hass und Fremdenfeindlichkeit schüre.