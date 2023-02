Sehen Sie im Video: El Salvador – Massenverlegung von 2000 Gang-Mitgliedern.









Massenverlegung von Bandenmitgliedern in El Salvador.





Dieses Video zeigt, wie 2000 Gangmitglieder in ein Hochsicherheitsgefängnis umgesiedelt werden.





Das Gefängnis, das Platz für bis zu 40.000 Gefangene bietet, befindet sich in Tecoluca, rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt San Salvador.





Der konservative Präsident Nayib Bukele postet das Video öffentlichkeitswirksam auf Twitter.





Innerhalb weniger Tage wird der Clip mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen.





Um der grassierenden Kriminalität im Land Herr zu werden, herrscht in El Salvador seit Ende März 2022 der sogenannte „Ausnahmezustand“, der mit der Einschränkung einer Reihe von Grundrechten einhergeht.





Menschenrechtsorganisationen prangern in diesem Zusammenhang zahlreiche Missstände wie willkürliche Festnahmen und Todesfälle in Haft an.





Vor dem Inkrafttreten des Ausnahmezustandes galt El Salvador aufgrund von Bandenkriminalität als das „gefährlichste Land der Welt“. Laut Regierungsangaben sei die Mordrate durch das harte Vorgehen stark zurückgegangen.

