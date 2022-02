Den Franzosen ist ihre Freiheit lieb und teuer – das wird in diesen Tagen wieder ganz besonders deutlich. Mit dem Konvoi der Freiheit ("Convoi de la Liberté") demonstrierten am Wochenende zahlreiche Menschen in verschiedenen Regionen Frankreichs unter anderem gegen die Corona-Auflagen. Hier posieren Demonstranten neben einem Auto. Auf dem Plakat steht: "Für die Freiheit unserer Kinder stoppt die Diktatur."

