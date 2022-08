von Stephan Maus Der Filmemacher Guy Lagache konnte den französischen Präsidenten Emmanuel Macron monatelang bei seinem Management der Ukraine-Krise aus der Nähe beobachten. Sein Dokumentarfilm "Macron – Ein Präsident im Krieg" ist ein einmaliges Zeitdokument.

Ende 2021 kam dem Filmemacher Guy Lagache eine Idee: Von Januar bis Juni 2022 würde der französische Präsident Emmanuel Macron den EU-Ratsvorsitz innehaben. Diese Gelegenheit wollte Lagache nutzen und Macron bei seinen Europa-Terminen begleiten. So wollte er dem Zuschauer das abstrakte Staatengebilde etwas näherbringen. Er wollte das komplexe europäische Räderwerk zeigen, von innen heraus, aus Präsidentenperspektive. Doppelt interessant: Wie tickt Macron, wie tickt die EU? Also fragte Lagache im Elysée-Palast an, ob man gewillt sei, ihm Einblick in die Kulissen der EU zu gewähren.