Scholz und Macron am Konferenztisch in Moldau

von Andrea Ritter Beim Treffen von Kanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron geht es vor allem darum, Geschlossenheit zu demonstrieren. Doch wie ist es wirklich um die deutsch-französischen Beziehungen bestellt?

Wenn am Dienstag in ganz Frankreich wieder die Gegner der Rentenreform auf die Straße gehen, ist der Präsident nicht zuhause: Emmanuel Macron besucht Olaf Scholz, es gibt viel zu besprechen. Laut Élysée-Palast folge der französische Präsident der Einladung des deutschen Bundeskanzlers, damit "gemeinsam die nächsten wichtigen europäischen und internationalen Termine vorbereitet" werden können. Dazu gehört beispielsweise das Treffen zum "Neuen globalen Finanzpakt" in Paris oder der Nato-Gipfel in Vilnius im Juli.