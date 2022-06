Das Triumvirat der Zauderer bei Selenskyj: Was Emmanuel Macron und Mario Draghi in Kiew wollen

Besuch in der Ukraine

von Andrea Ritter und Luisa Brandl Emmanuel Macron, Mario Draghi und Olaf Scholz in Kiew: Für den Präsidenten Frankreichs geht es darum, sich als Gestalter Europas zu positionieren. Und für den Premier Italiens auch um russisches Gas.

"Macronieren" – bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn hatte man in der Ukraine dieses Verb erfunden. Es bedeutet sinngemäß "betroffen reden, aber nicht handeln" und fasst spöttisch zusammen, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bislang in dem kriegsgebeutelten Land wahrgenommen wird. Ganz fair ist das nicht. Frankreich unterstützt die Ukraine mit Waffen, Macron hat Soldaten und Ausrüstung u.a. nach Rumänien geschickt und in Brüssel vehement strengste Sanktionen gegen Russland gefordert.