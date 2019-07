"Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Klasse Typ. Macht Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Er mag hübsche Frauen so sehr wie ich sie mag, manche von ihnen etwas jünger." Der Tonfall mag den Urheber dieser Zeilen bereits verraten haben. Donald Trump sagte diese Sätze im Jahr 2002 über seinen Bekannten Jeffrey Epstein.

Der Milliardär und Sexualstraftäter gilt als in Politik und High Society sehr gut vernetzt. Das zeigt nicht nur seine (frühere) Bekanntschaft mit dem jetzigen US-Präsidenten. Auch etwa mit dessen Vorgänger Bill Clinton hatte er in den 90er-Jahren engen Kontakt und war ein Freund von Prinz Andrew. Ganz zu Schweigen von all den berühmten Gästen auf seinen berüchtigten Pool-Partys um die Jahrtausendwende. Eben jene Pool-Partys haben ihn gerade wieder in Untersuchungshaft gebracht, weil dabei minderjährige Mädchen sexuell missbraucht worden sein sollen, von Epstein und von manchen seiner Gäste. Der Skandal schlägt derart hohe Wellen, dass Präsident Trump seinen Arbeitsminister deswegen bereits feuern musste. In der Nacht zum Freitag verkündete er auf Twitter, einen Nachfolger gefunden zu haben: der Sohn des verstorbenen Obersten Richters Antonin Scalia, Eugene Scalia, soll den Posten bekommen.

Eugene Scalia ist derzeit Partner in der Anwaltskanzlei Gibson, Dunn and Crutcher. In der Vergangenheit war er oberster Rechtsberater des Arbeitsministeriums. Sein Vater Antonin Scalia war von 1986 bis zu seinem Tod im Jahr 2016 drei Jahrzehnte lang Richter am Supreme Court.

Alex Acosta stolpert über Jeffrey Epstein

Vorgänger Alex Acosta musste seinen Posten räumen, nachdem Epstein Anfang des Monats erneut verhaftet wurde. Vorgeworfen wurden ihm der Missbrauch von und Sexhandel mit minderjährigen Mädchen bereits vor mehr als zwölf Jahren. Damals rettete ihn ein vielfach kritisierte Deal mit den Strafverfolgungsbehörden vor einer jahrzehntelangen Haftstrafe. Bei Sexualstraftätern, noch dazu welchen, die sich an Minderjährigen vergehen, ein in den USA sehr unübliches Vorgehen. Epstein kam mit einer Verurteilung wegen Prostitution, letztlich 13 Monaten Gefängnis, teilweise im offenen Vollzug, sowie einem Eintrag ins Sexualstraftäterregister davon. Mit ausgehandelt hatte den Deal damals Florida-Staatsanwalt Alex Acosta. Mehr als ein Jahrzehnt später, als Arbeitsminister unter Trump, holte ihn die außergerichtliche Einigung ein und beendete seine politische Karriere.

Vor wenigen Tagen tauchte auch ein Video auf, dass Trump mit Epstein 1992 auf einer Party in Trumps Florida-Residenz Mar-a-Lago zeigte. Die beiden scheinen sich darauf vergnügt zu unterhalten. Trump betont jedoch, seit 15 Jahren kein Wort mehr mit Epstein gewechselt zu haben. "Ich kannte ihn, wie jeder in Palm Beach ihn kannte", sagte der Präsident. "Ich war kein Fan."

Epstein sitzt in New York in Untersuchungshaft. Am Donnerstag lehnte der zuständige Richter eine Freilassung auf Kaution ab. Bis zum Prozessbeginn wird der Investor also vermutlich im Gefängnis bleiben. Konkret geht es um die Jahre 2002 bis 2005, in denen Epstein dutzende teils minderjährige Mädchen in seinen Häusern in New York und Florida sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben soll. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu 45 Jahre Haft.

