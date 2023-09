Während in den Geschäftsvierteln Marrakeschs schon wieder der Alltag einzieht, wird in den vom Erdbeben vor allem betroffenen Dörfern des Hohen Atlas erst langsam klar, wie groß die Zerstörung ist – und warum es Helfer hier so schwer haben. Von Mirco Keilberth

Nur langsam wird das ganze Ausmaß der Zerstörungen durch das größte Erdbeben Marokkos seit Jahrzehnten deutlich. 2862 Tote und über 3000 Verletzte zählte das Innenministerium in Rabat bisher, und je weiter die Retter in die entlegenen Dörfer des Atlas-Gebirges vordringen, desto höher steigen die Zahlen.

Nach mehreren leichteren Nachbeben übernachten immer noch Tausende Menschen rund um die Touristenmetropole Marrakesch vor ihren Häusern und Wohnungen auf der Straße. In der Stadt ist hingegen überraschend schnell der Alltag wieder zurückgekehrt. In der Innenstadt und in den Straßen des Geschäftsviertels erinnern nur die langen Konvois von Lastern mit Hilfsgütern daran, welche Tragödien sich in der Medina und der Hochebene südwestlich der Stadt abspielen. Sie sind mit privaten Spenden, Lebensmitteln und Zelten beladen. Aber hier in Marrakeschs Geschäftsviertel sind großen Schaufenster der Modeläden oder auch die aufwendigen Reliefs an der Bahnhofsfassade ebenso unbeschädigt wie die während des Touristenboom der letzten Jahrzehnte entstandenen zahlreichen Neubauten am Stadtrand.

Ungewisse Zukunft

Es ist ein seltsames Bild angesichts der Nachrichtenlage: Die Cafés und Hotels sind voller Gäste, auch viele der internationalen Touristen scheinen in der Stadt geblieben zu sein. Erst ein Gang in die Medina, die Altstadt, zeigt ein ganz anderes Bild. Auf der Djemaa el fna, dem Marktplatz, der normalerweise Besucher aus aller Welt anlockt, ist schweres Räumgerät im Einsatz. Helfer des Roten Halbmond und der marokkanischen Armee suchen nach Überlebenden. Das Minarett der berühmte Moschee ist auf die Straße gestürzt. Und viele der oft mehrere Jahrhunderte alten Häuser in der südlichen Medina sind wie Kartenhäuser in sich zusammengefallen.