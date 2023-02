Griechenland, Athen: Arbeiter laden humanitäre Hilfe und Hilfsgüter in ein Flugzeug, auf dem internationalen Flughafen Athen Eleftherios Venizelos. Griechenland schickt fünf Flugzeuge mit humanitärer Hilfe in die Türkei.

Griechenland zeigt Solidarität mit dem Erzfeind – wie das Erdbeben in der Türkei gerade den Konflikt in der Ägäis entschärft

von Nicolas Kaufmann Das Verhältnis zwischen der Türkei und Griechenland ist seit Jahren angespannt. Zuletzt wuchs sogar die Sorge vor einem militärischen Konflikt. Nun lässt die Erdbebenkatastrophe die Feindseligkeiten in den Hintergrund treten. Womöglich können aus Feinden doch noch Freunde werden.

Als am Montagmorgen die Nachricht über das schwere Erdbeben in der Türkei bekannt wurde, ließ sich schnell ahnen, dass dies erst der Anfang einer verheerenden Katastrophe sein würde. Bei Schneefall und eisigen Temperaturen begann ein Kampf gegen die Zeit. Um möglichst viele Menschen aus den Trümmern retten zu können, konnte die Türkei jede Hilfe gebrauchen. Sie stellte einen Antrag zur Hilfe durch andere Staaten. Und die kam umgehend aus dem Nachbarland Griechenland – das Land, mit dem die Regierung in Ankara seit Jahren auf Kriegsfuß steht.