Der türkische Präsident Erdogan ist am Donnerstag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in Berlin-Tegel gelandet. Bereits vor der Ankunft kam es zu Protestaktionen der Organisation "Reporter ohne Grenzen" auf dem Gelände des Flughafens. Dort konnte man auf einem Plakat die Aufschrift lesen: "Herr Erdogan landet in Berlin. Journalisten im Gefängnis". Christian Mihr, Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen", äußerte sich jedoch auch zu den Möglichkeiten, die die Bundesregierung bei diesem Besuch nutzen könnte: "Die Bundesregierung muss die Chance, die sich aus dem Annährungswunsch der Türkei ergibt, nutzen, um Druck auszuüben für eine Verbesserung der Pressefreiheit in der Türkei. Die Bundesregierung sollte bei den Gesprächen mit Staatspräsident Erdogan ganz konkret die Freilassung aller wegen ihrer Arbeit zu Unrecht inhaftierten Journalisten in der Türkei fordern und deutlich sagen, dass der dramatische Verfall der Rechtsstaatlichkeit nicht hinzunehmen ist und dass es eine Verbesserung der deutsch-türkischen Beziehungen ernsthaft nur geben kann, wenn es auch eine Verbesserung der Pressefreiheit und der rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen gibt." Erdogan strebt eine Normalisierung der Beziehungen mit Deutschland an und will bei seinem Besuch einen Fokus auf die Wirtschaftspartnerschaft zwischen den beiden Staaten legen. Der offizielle Teil des Staatsbesuchs beginnt erst am Freitagmorgen. Unter anderem ist dann ein Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren geplant, ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie ein Staatsbankett am Freitagabend.