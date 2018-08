Mitten in der Währungskrise um die türkische Lira verdoppelt US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei. "Unsere Beziehungen zur Türkei sind zurzeit nicht gut", schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Er habe angeordnet, dass auf Aluminium-Einfuhren 20 Prozent und auf Stahlimporte aus der Türkei 50 Prozent Zoll fällig würden. Kurz zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wegen des drastischen Kursverfalls der Lira von einem Wirtschaftskrieg gesprochen und seine Landsleute aufgerufen, ihre Dollars und Gold gegen Lira zu tauschen. Die Regierungen in Ankara und Washington streiten vor allem über die Festnahme des US-Geistlichen Andrew Brunson. Türkische Ermittler werfen dem Pastor Verbindungen zu dem in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen vor, der laut Ankara hinter dem Putschversuch vor zwei Jahren steht. Brunson weist die Vorwürfe zurück. Erdogan hat die USA unterdessen vor einem Ende der Partnerschaft mit seinem Land gewarnt. Die Regierung in Washington müsse damit beginnen, die Souveränität der Türkei zu respektieren, schrieb Erdogan am Freitag in einem Beitrag für die "New York Times". Die Türkei ist seit 1950 Nato-Partner der USA.