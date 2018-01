Auf einer Veranstaltung der Regierungspartei AKP verteidigte der türkische Präsident Erdogan den Einmarsch türkischer Truppen in die nordwestliche syrische Provinz Afrin. Dabei handelt es sich um die sogenannte "Operation Olivenzweig". Die türkische Armee geht dort gegen die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG vor. Erdogan auf der Partei-Veranstaltung am Sonntag in Bursa: "Was ist unser Ziel? Unser Ziel ist das Folgende: Wir haben 3,5 Millionen syrische Brüder in unserem Land? Ja, das tun wir. Und unser Ziel ist es daher, die 3,5 Millionen syrischen Brüder in unserem Land zurück in ihr Land zu schicken." Und mit dem Einmarsch der türkischen Truppen soll auch die Schaffung einer 30 Kilometer breiten Sicherheitszone an der Grenze zwischen Türkei und Syrien erreicht werden. Unterstützt werden die Türken von der Freien Syrischen Armee, FSA. Rund 25.000 FSA-Kämpfer beteiligten sich nach Angaben der Organisation an der türkischen Offensive. Ziel sei die Rückeroberung arabischer Städte und Dörfer von der YPG. Die YPG erklärte, die türkischen Bodentruppen seien nach heftigen Gefechten an der Grenze zurückgeschlagen worden. Die Türkei hatte die Offensive mit Luftangriffen in der Nacht zu Freitag begonnen. Die Kurden-Miliz warf der Türkei vor, Wohngebiete und ein Flüchtlingslager in Afrin beschossen zu haben. Am Sonntag schlug jedoch auch auf türkischer Seite im Grenzort Reyhanli eine Rakete ein, die von der syrischen Seite aus abgeschossen worden war. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen. Die Türkei hat mit dem Einmarsch eine neue Front im syrischen Bürgerkrieg eröffnet, indem sie sich nun direkt gegen eine mit dem Nato-Partner USA verbündete kurdische Miliz stellt. Denn die Türkei sieht in der YPG einen Teil der als Terrororganisation verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die seit drei Jahrzehnten einen bewaffneten Aufstand im überwiegend kurdischen Südosten der Türkei anführt. Der Nato-Partner USA unterstützt in Syrien hingegen die YPG. Denn sie sehen in ihr einen wirkungsvollen Verbündeten im Kampf gegen den IS in Syrien.