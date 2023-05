Die Privatwohnungen zweier Journalisten der türkischen Zeitung "Sabah" sollen in Hessen durchsucht worden sein. Die Türkei spricht von zwei Festnahmen und wirft Deutschland Einschüchterung der türkischen Presse vor.

Die Türkei hat den deutschen Botschafter wegen des Vorgehens der deutschen Behörden gegen zwei türkische Journalisten in Hessen einbestellt. Die Journalisten der Zeitung "Sabah" seien festgenommen worden, was die türkische Presse "einschüchtern und bedrängen" solle, erklärte das türkische Außenministerium am Mittwoch. Eine Festnahme der beiden Journalisten wurde von den deutschen Behörden zunächst nicht bestätigt, doch gab es Durchsuchungen in deren Privatwohnungen.

