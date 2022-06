Mehrere von der Bundeswehr ausgemusterte aber modernisierte Schützenpanzer vom Typ "Marder" sind einsatzbereit und könnten sofort an die Ukraine ausgeliefert werden. Man sei dabei, 100 Marder instandzusetzen, erste Fahrzeuge seien bereits so weit, sagte der Vorstandsvorsitzender des Herstellers Rheinmetall der "Bild am Sonntag". Wann und wohin die Marder geliefert würden, sei die Entscheidung der Bundesregierung . Auch 88 Leopard 1 und weitere Leopard 2 stünden demnach zur Modernisierung im Depot. Aufgrund der hohen Nachfrage nach militärischer Ausrüstung will Rheinmetall die Kapazitäten erhöhen. Rheinmetall will an manchen Standorten in Mehrschichtbetrieb gehen. Die Produktion von Munition könne innerhalb der nächsten zwölf Monate mindestens verdreifacht werden. Vieles an Infrastruktur aus dem Kalten Krieg ließe sich recht schnell reaktivieren, so Rheinmetall.