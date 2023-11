Die ersten Entführten sind zurück bei ihren Familien. Doch nicht alle in Tel Aviv wollen feiern

von Katharina Kunert In Tel Aviv verfolgen Angehörige und Freunde der Entführten auf einem zentralen Platz die Freilassung der ersten Geiseln aus den Händen der Hamas. Unsere Reporterin war vor Ort, sie erlebte Erleichterung, aber vor allem auch: Bangen um die, die noch festgehalten werden.

Das Licht des Fernsehers flackert über die Gesichter der Menschen, die sich darum versammelt haben. Sie stehen Arm und Arm, die Augen geweitet, manche von ihnen weinen. Hier auf dem von ihnen so getauften "Platz der Geiseln und Vermissten" im Zentrum von Tel Aviv versammeln sich täglich Hunderte. Nun, in den Tagen, in denen die Hamas täglich mehrere Geiseln freilassen soll, kann man sich dort kaum noch bewegen – alle möchten dabei sein, wenn die Geiseln die Grenze überqueren.