Die Kongresswahlen in den USA sind dieses Jahr bemerkenswert und teils historisch, denn eine Rekordzahl an weiblichen Kandidatinnen standen zur Wahl. Darunter beispielsweise die Republikanerin Marsha Blackburn, die als erste Frau für den Bundesstaat Tennessee in den Senat einzog und das mit ihren Anhängern feierte. In New York wurde die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez mit nur 29 Jahren als jüngste Frau jemals Mitglied im US-Repräsentantenhaus. In Massachusetts wird die Demokratin Ayanna Pressley als erste afroamerikanische Frau den Bundesstaat im Kongress vertreten. Auch die Wahl in Minnesota spiegelt die ethische Diversität der US-Gesellschaft wider. Ilhan Omar vertritt als erste muslimische, somalisch-stämmige Abgeordnete die demokratische Partei. "Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Lasst uns an die Arbeit" Eine weitere muslimische Abgeordnete wird Rashida Tlaib, die palästinensische Wurzeln hat. Die Wähler in Kansas gaben Sharice Davids ein Mandat, sie ist die erste Frau im Kongress, die von den amerikanischen Ureinwohnern abstammt. Der erste offen homosexuelle Gouverneur der US-Geschichte wird der Demokrat Jared Polis.