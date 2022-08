Sehen Sie im Video: Nach Explosion in Feuerwerkslager: drei Tote, 40 Verletzte und 25 Vermisste in Eriwan. STORY: Eine heftige Explosion hat am Sonntag die armenische Hauptstadt Eriwan erschüttert. Zahlreiche Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein, Dutzende wurde verletzt. Russische Nachrichtenagenturen berichteten, dass es sich um ein Lager mit Feuerwerkskörpern in einem Einkaufszentrum gehandelt habe. Rettungskräfte suchten bis in die Nacht hinein nach Überlebenden. Viele Menschen galten zunächst als vermisst. Das Katastrophenschutzministerium erklärte, erste Untersuchungen hätten ergeben, dass zwei Explosionen einen Teil des Gebäudes zum Einsturz gebracht hätten, in dem sich die Feuerwerkskörper befanden. Die Ursache für die Detonation der Feuerwerkskörper war zunächst nicht klar.

Bei einer Explosion in der armenischen Hauptstadt Eriwan wurden zahlreiche Menschen verletzt. Sechs Personen starben, Dutzende weitere werden vermisst. Laut Katastrophenschutzministerium wurde ein Einkaufszentrum zum Einsturz gebracht.

Bei einer Explosion auf einem Großmarkt in der armenischen Hauptstadt Eriwan sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Explosion habe am Sonntag einen Brand ausgelöst, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Etwa 40 Verletzte seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Das Ministerium veröffentlichte zunächst eine Liste mit 25 Menschen, die nach der Explosion von ihren Angehörigen gesucht wurden. 18 werden derzeit noch vermisst.

Die Explosion hatte sich nach Angaben der Behörden am frühen Nachmittag auf dem Großmarkt von Surmalu ereignet, der sonntags in der Regel sehr gut besucht ist. Ein Gebäude stürzte ein. Mit Baggern wurde unter den Trümmern nach Verschütteten gesucht, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zehn Überlebende sowie eine Leiche wurden geborgen. Rund 70 Rettungskräfte durchsuchten demnach die mittlerweile weitgehend gelöschte Unglücksstelle etwas außerhalb des Zentrums der Hauptstadt Eriwan nach ihnen. Mehr als 20 Menschen werden den Angaben zufolge in Krankenhäusern behandelt. Kurz nach der Detonation am Sonntag hatte das armenische Gesundheitsministerium von mehr als 60 Verletzten gesprochen, darunter rund ein Dutzend Kinder. Insgesamt waren rund 200 Feuerwehrleute am Explosionsort im Einsatz.

Die Explosionsursache war zunächst unklar. Mehrere Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, die Explosion habe sich an einem Ort ereignet, an dem Feuerwerkskörper gelagert worden seien. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht dazu.

Metro in Eriwan wegen Bombenalarm evakuiert

Auf Fotos und Videos, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, war eine schwarze Rauchsäule zu sehen. In einem Video waren mehrere aufeinanderfolgende Detonationen zu hören.

Kurz nach der Explosion auf dem Markt wurde die Metro in Eriwan wegen Bombenalarms evakuiert. Es sei aber kein Sprengsatz gefunden worden, teilten die Behörden später mit.

Die Explosion in der Hauptstadt traf Armenien in schwierigen Zeiten. Das kleine Kaukasusland mit seinen rund drei Millionen Einwohnern hat sich noch nicht von dem 2020 ausgebrochenen Krieg mit dem Nachbarland Aserbaidschan erholt, der mit einer schweren Niederlage für Armenien endete. Außerdem steckt das Land in einer schweren politischen Krise.