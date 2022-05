Sehen Sie im Video: Ukrainische ESC-Gewinner versteigern Trophäe für 900.000 Dollar - der Erlös geht an das Militär.









STORY: Das ukrainische Kalush Orchestra hat Anfang Mai den Eurovision Song Contest mit seinem Beitrag “Stefania” gewonnen, nun hat es seine Trophäe versteigert, um der Ukraine zu helfen. In einer Facebook-Auktion, geleitet vom ukrainischen TV-Moderator Serhy Prytula, ging das gläserne Mikrophon für 900.000 Dollar an die Kryptowährungsbörse WhiteBit. Für fast 400.000 Dollar kam auch der pinke Hut unter den Hammer, Markenzeichen von Frontmann Oleh Psiuk, der sagte, seine Band beteilige sich aktuell an einem Benefiz-Konzert in Berlin und sei auf Tour, um Geld für sein Land zu sammeln. Mit dem Erlös der Auktion sollen die Streitkräfte der Ukraine das unbemannte Luftfahrtsystem PD-2 kaufen, das aus drei Flugzeugen und einer Bodenkontrollstation besteht. Der Angriff Russlands auf die Ukraine dauert bereits über drei Monate an.

