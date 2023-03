Estland wählt ein neues Parlament, in Zeiten hoher Inflation und eines mit Russland unberechenbaren Nachbarn. Am Ende könnten ausgerechnet russischstämmige Esten das Zünglein an der Waage sein. Es geht auch um den künftigen Kurs eines der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Von Paul Flückinger, Tallinn

"Sämtliche Schulen müssen ab sofort nur noch auf Estnisch unterrichten, das Russische muss endlich ganz verschwinden", wirbt Stiine vor dem Einkaufszentrum "Kristiine" in der Tallinner Innstadt. "Und der estnische Wald darf nicht zu Export-Papier verarbeitet werden", meint sie weiter und bietet eine Zeitung zusammen mit einem Kugelschreiber an. Die zierliche Rentnerin in der dünnen blauen Windjacke macht zusammen mit dem Studenten Kristian in seiner grünen Palästinenserschärpe Wahlkampf für EKRE.