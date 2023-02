Wolodymyr Selenskyj (r.), der Präsident der Ukraine, begrüßt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zu Gesprächen in Kiew

Ukraine fordert EU-Beitritt: Was dem Land dafür noch fehlt

Ursula von der Leyen in Kiew

von Thomas Krause Die Ukraine will in die EU und ist seit vergangenem Sommer Beitrittskandidat. Doch noch erfüllt das Land nicht die Bedingungen. Bis es soweit ist, hat die Ukraine noch einen langen Weg vor sich.

Seit Juni 2022 ist die Ukraine EU-Beitrittskandidat. Am Donnerstagmorgen sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und 15 weitere Kommissionsmitglieder zu Gesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew eingetroffen. "Wir sind zusammen hier, um zu zeigen, dass die EU so fest wie eh und je zur Ukraine steht", schrieb von der Leyen auf Twitter. Ein Foto zeigte sie nach der Ankunft mit dem Nachtzug.