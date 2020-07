Sehen Sie im Video: Zähe Verhandlungen bei EU-Gipfel in Brüssel – Rutte als "Blockierer" kritisiert.





Angespannte und auch müde Gesichter bei der deutschen Delegation beim EU-Gipfel in Brüssel. Das Ringen um das billionenschwere Finanzpaket der Union ist am Montag in den 4. Tag gegangen. Am frühen Morgen wurde der Gipfel erneut unterbrochen, um den Staats- und Regierungschefs nach den nächtlichen Verhandlungen eine Pause zu gönnen. Sie wollen nun um 16.00 Uhr ihre Beratungen fortsetzen, um einen Ausweg aus der verfahrenen Debatte um den künftigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 und den geplanten Aufbaufonds zu finden. Dieser soll den besonders von der Corona-Krise betroffenen Staaten helfen. In den bisherigen Gesprächen zeigten sich ernsthafte Differenzen zwischen einigen Nordländern, die auf geringere Zuschüsse als die ursprünglich vorgesehenen 500 Milliarden pochen, und den Südländern, die keine Bedingungen für die Hilfen akzeptieren wollen. Alle Vermittlungsversuche brachten bisher keine Lösung. Zweiter Streitpunkt ist, ob EU-Zahlungen an Rechtsstaatsprinzipien geknüpft werden sollen - hier prallen unterschiedliche Auffassungen in Ost- und Westeuropa aufeinander. Am Sonntag war vor allem der niederländisch Regierungschef Mark Rutte zunehmend und offen von Kollegen als Blockierer kritisiert worden. Schon in der Nacht zu Sonntag hatten Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron nach Angaben mehrerer EU-Diplomaten Gespräche in kleineren Gruppen verärgert abgebrochen, weil Rutte den Angaben zufolge zu wenig Bereitschaft zu Kompromissen zeigte.