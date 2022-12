Sehen Sie im Video: Belgische Polizei veröffentlicht Fotos – Kailis Anhörungstermin verschoben.









STORY: Die belgische Polizei hat Fotos von Bargeld herausgegeben, das bei einer Reihe von Polizeirazzien an verschiedenen Orten, darunter Parlamentsbüros und 19 Wohnungen, gefunden worden war. Eine den Ermittlungen nahestehende Quelle sagte, man habe rund 1,5 Millionen Euro entdeckt, ein Teil in einem Koffer in einem Hotelzimmer. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass EU-Beamte Bestechungsgelder von einem der Golfstaaten angenommen haben. Am Wochenende waren die griechische Europaabgeordnete Eva Kaili und drei Italiener wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption festgenommen und angeklagt worden. Kaili war bis zu dieser Woche eine von 14 Vizepräsidentinnen des Parlaments, wurde am Dienstag abgesetzt. Sie bestreitet die Vorwürfe. Ihr für Mittwoch vorgesehener Anhörungstermin vor Gericht in Brüssel wurde auf nächsten Donnerstag verschoben. Sie verbleibt vorerst in Untersuchungshaft.

