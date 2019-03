Die Europäische Volkspartei (EVP) schließt wegen des Dauerstreits die ungarische Fidesz vorerst aus der konservativen Parteienfamilie aus. Die Mitgliedschaft von Fidesz in der EVP werde ab sofort und ohne Enddatum ausgesetzt, wurde am Mittwoch mitgeteilt. EVP-Fraktionschef Manfred Weber sagte am Mittwoch in Brüssel, dass Fidesz bei der politischen Richtung der EVP künftig nicht mehr mitreden werde. In einer Pressekonferenz nach dem EVP-Votum machte Fidesz-Chef Viktor Orban die Drohung aus der EVP auszutreten nicht wahr. Der Ministerpräsident Ungarns sagte jedoch, dass niemand seine Partei ausschließen oder suspendieren könne, stattdessen werde Fidesz selbst die EVP-Mitgliedschaft auf Eis legen. Hintergrund ist eine Plakatkampagne von Fidesz in Ungarn. Darin warf die Partei EU-Kommissionspräsident Juncker und dem US-Milliardär Soros die bewusste Förderung illegaler Einwanderung in die EU vor. Und daneben ging es auch um die angekündigte Schließung einer Universität in Budapest.