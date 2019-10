Das frisch ausgehandelte neue Brexit-Abkommen steht wegen des Widerstands der nordirischen Partei DUP schon wieder vor einem Scheitern. Die DUP, auf deren Unterstützung der britische Premierminister Boris Johnson im Unterhaus angewiesen ist, wolle den Deal bei einer Abstimmung im britischen Parlament nicht unterstützen, heißt es. Johnson hatte den Deal unmittelbar vor dem EU-Gipfel in Brüssel als "großartig" bezeichnet.

Die vereinbarte Lösung sei dem wirtschaftlichen Wohl Nordirlands nicht zuträglich und untergrabe die Einheit des Vereinigten Königreichs, hieß es dagegen in einer DUP-Mitteilung. Die DUP sei "nicht in der Lage, diese Vorschläge im Parlament zu unterstützen".

Den Durchbruch bei den Verhandlungen hatten London und Brüssel kurz vor dem Treffen der 28 Staats- und Regierungschefs erzielt. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal", twitterte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. "Es ist eine faire und ausgewogene Vereinbarung für die EU und Großbritannien und es steht für unseren Einsatz, Lösungen zu finden", schrieb er auf Twitter. Johnson teilte mit, nun müsse das Unterhaus am Samstag darüber abstimmen, damit der EU-Austritt vollzogen werden könne.

Die aktuellen Entwicklungen zum Brexit-Showdown beim EU-Gipfel im stern-Ticker:

+++ 18.07 Uhr: EU-Staaten billigen Brexit-Deal +++

Die 27 bleibenden EU-Staaten haben das neue Brexit-Abkommen mit Großbritannien gebilligt und Unterstützung für ein pünktliches Inkrafttreten zum 1. November zugesagt. Den Beschluss fassten die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, die 27 Mitgliedsländer hätten die Vorschläge von EU-Unterhändler Michel Barnier und des britischen Premiers Boris Johnson "einstimmig begrüßt".

+++ 16.52 Uhr: Eurokurs steigt nach Brexit-Einigung auf höchsten Stand seit August +++

Der Euro hat von der Einigung auf ein Brexit-Abkommen profitiert. Zeitweise stieg der Kurs bis auf 1,1140 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende August.

+++ 16.39 Uhr: Brexit-Gipfel in Brüssel hat mit Erklärung von Johnson begonnen +++

Der EU-Gipfel in Brüssel hat mit einer Erklärung des britischen Premierminister Boris Johnson begonnen. Das teilte ein Sprecher von EU-Ratschef Donald Tusk auf Twitter mit. Wenige Stunden zuvor hatten London und Brüssel sich auf einen Brexit-Vertrag geeinigt. Zum Inhalt von Johnsons Erklärung gab es zunächst keine Angaben.

Mit Spannung wird erwartet, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen das Abkommen billigen. Für den Fall, dass sie außerdem wie EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker eine Brexit-Verlängerung ausschließen, würden sie hohen Druck auf das britische Parlament ausüben.

+++ 16.08 Uhr: Juncker zum Brexit: "Es wird keine weitere Verlängerung geben" +++

Nach dem Brexit-Deal zwischen London und Brüssel schließt der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker eine weitere Verschiebung des britischen EU-Austritts aus. "Es wird keine weitere Verlängerung geben", sagte Juncker beim EU-Gipfel in Brüssel. Demnach würde Großbritannien auf jeden Fall am 31. Oktober aus der EU ausscheiden.

+++ 15.25 Uhr: Varadkar lobt neue Irland-Klausel im Brexit-Vertrag +++

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hat das neue Brexit-Abkommen der Europäischen Union mit Großbritannien begrüßt. "Wir haben eine einzigartige Lösung für Nordirland gefunden, die der einzigartigen Geschichte und Geografie Rechnung trägt", schrieb der Regierungschef auf Twitter.

Die Lösung sei gut für die Republik Irland wie auch für das britische Nordirland. Es werde keine harte Grenze zwischen beiden Teilen der Insel geben. Der gemeinsame Wirtschaftsraum bleibe erhalten und der EU-Binnenmarkt geschützt. Mit dieser Vereinbarung könne das Vereinigte Königreich die EU auf geordnete Weise verlassen.

We have #Brexit Agreement that allows UK leave EU in orderly way. We have unique solution for NI that respects unique history and geography. Its good for Ireland and NI. No hard border. All-island and East-West economy can continue thrive. Protects Single Market & our place in it — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) October 17, 2019

+++ 15.21 Uhr: Britisches Parlament stimmt am Samstag über Brexit-Deal ab +++

Das britische Parlament wird am Samstag über das zwischen London und Brüssel vereinbarte Brexit-Abkommen abstimmen. Das haben die Abgeordneten am Donnerstag in London gebilligt. Es ist die erste Sitzung des Unterhauses an einem Samstag seit 37 Jahren. Das neue Brexit-Abkommen steht wegen des Widerstands der nordirischen Partei DUP allerdings schon wieder vor dem Scheitern. Auch Labour und andere Parteien wollen gegen den umstrittenen Deal stimmen.

+++ 15.19 Uhr: Merkel zu Brexit-Einigung: "Das ist eine gute Nachricht" +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zufrieden mit dem Durchbruch bei den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über ein Brexit-Abkommen gezeigt. "Das ist eine gute Nachricht", sagte sie vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Das ausgehandelte Abkommen eröffne die Möglichkeit, die Integrität des EU-Binnenmarkts und das Karfreitags-Abkommen zur Beendigung des Nordirland-Konflikts zu erhalten. Dass der irische Ministerpräsident Leo Varadkar sich zufrieden gezeigt habe, sei für sie "ein ganz wichtiges Zeichen".

+++ 15.14 Uhr: DUP gegen Brexit-Deal - Dax dampft Gewinn ein +++

Der Brexit-Optimismus am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag zumindest teilweise verflüchtigt. Grund dafür ist der Widerstand der nordirischen Partei DUP gegen das erzielte Abkommen zwischen der EU und Großbritannien.

Der Dax notierte zuletzt noch 0,42 Prozent höher bei 12 722,94 Punkten. Zuvor hatte er mit der Nachricht eines Brexit-Deals erstmals seit mehr als einem Jahr wieder die Marke von 12.800 Punkten überschritten und um gut 1 Prozent zugelegt. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, stieg zuletzt um 0,74 Prozent auf 26 142,86 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,2 Prozent.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl pic.twitter.com/etNQNeIfgw — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

+++ 15.12 Uhr: Nigel Farage: Jüngster Brexit-Deal ist "kein Brexit" +++

Der EU-feindliche britische Populist Nigel Farage hat die neue Brexit-Einigung zwischen der EU und Großbritannien scharf kritisiert. Trotz der Verbesserungen in Fragen der Zollunion sei die Vereinbarung angesichts der vorgeschlagenen Nordirland-Lösung "kein Brexit", schreib der Chef der Brexit-Partei auf Twitter. Im Rundfunksender BBC fügte Farage hinzu: "Offen gesagt denke ich, er sollte abgelehnt werden."

+++ 15.11 Uhr: Johnson appelliert von Brüssel aus an sein Parlament +++

Premierminister Boris Johnson hat die Unterstützung des britischen Parlaments für den neuen Brexit-Vertrag eingefordert. "Ich hoffe sehr, dass meine Abgeordneten-Kollegen in Westminster jetzt einig werden, um den Brexit zu vollziehen, um diesen hervorragenden Deal über die Ziellinie zu bringen und den Brexit ohne weitere Verzögerung zu liefern", sagte Johnson an der Seite von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Im britischen Parlament baut sich aber bereits großer Widerstand gegen die neue Brexit-Vereinbarung auf.

+++ 14.49 Uhr: Altmaier zu Brexit-Abkommen: "Licht am Ende des Tunnels" +++

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Einigung zwischen Brüssel und London bei den Verhandlungen über ein Brexit-Abkommen als "Licht am Ende des Tunnels" bezeichnet. Altmaier sagte in Berlin, ein solches Abkommen eröffne die Möglichkeit, dass befürchtete negative Effekte des Brexit auch für die deutsche Wirtschaft gedämpft werden könnten. Altmaier verwies aber darauf, dass das britische Parlament dem Abkommen noch zustimmen muss.

+++ 14.27 Uhr: Maas sieht nach Einigung Grund zur Hoffnung auf geregelten Brexit +++

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht angesichts der Einigung zwischen der EU und Großbritannien auf eine neue Brexit-Vereinbarung Anlass zur Hoffnung auf einen geregelten EU-Austritt des Landes. "Es gibt hoffnungsvolle Nachrichten aus Brüssel für geregelten Brexit", schrieb Maas im Internetdienst Twitter.

Dafür hätten alle Beteiligten "verantwortungsvoll zusammengearbeitet", schrieb Maas weiter. Ausdrücklich dankte er dem EU-Verhandlungsführer Michel Barnier und seinem Team "für Ihr diplomatisches Kunststück". Der deutsche Außenminister kündigte allerdings auch eine sorgfältige Prüfung des neuen Vertragswerks an: "Werden uns den Text genau anschauen", schrieb er auf Twitter. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte die Einigung zuvor bekanntgegeben. Neben den EU-Staaten muss allerdings auch das Unterhaus in London dem Brexit-Abkommen zustimmen, was als ungewiss gilt.

+++ 14.16 Uhr: Nordirische DUP kündigt Widerstand gegen Brexit-Abkommen an +++

Die nordirisch-protestantische DUP will das neue Brexit-Abkommen bei einer Abstimmung im britischen Parlament nicht unterstützen. Das teilte die Partei mit. Damit steht der gerade erst zwischen Brüssel und London ausgehandelte Deal vor einem Scheitern, weil der britische Premierminister Boris Johnson voraussichtlich auf die Zustimmung der DUP im Unterhaus angewiesen ist.

Hintergrund: Zünglein an der Waage: Wer ist die nordirisch-protestantische DUP?

Beim Ringen um ein Brexit-Abkommen hat sich immer wieder eine Kleinstpartei als Zünglein an der Waage herausgestellt. Die nordirisch-protestantische DUP (Democratic Unionist Party) hat nur zehn Mandate im Parlament in Westminster, doch ihr Einfluss ist seit der vorgezogenen Wahl im Juni 2017 erheblich. Das liegt daran, dass die Konservative Partei der damaligen Premierministerin Theresa May ihre Mehrheit verlor. Nur mithilfe der DUP konnte sie an der Macht bleiben und mit einer Minderheitsregierung weitermachen.

Doch die DUP machte eine Einigung im Ringen um ein EU-Austrittsabkommen schwer, weil sie keinen Sonderstatus für Nordirland akzeptieren will. Das ist aber aus Sicht der EU notwendig, um Grenzkontrollen zwischen dem britischen Landesteil und dem EU-Mitglied Republik Irland im Süden zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich viele Brexit-Hardliner in der Tory-Partei nach der DUP richten, wenn es um die Frage geht, ob ein Brexit-Abkommen akzeptabel ist. Ohne die Unterstützung der DUP gilt es daher als nahezu aussichtslos, dass ein Deal vom britischen Parlament abgesegnet wird.

Die DUP vertritt die Interessen der Nordiren, die so eng wie möglich an Großbritannien gebunden bleiben wollen. Die von dem evangelikalen Prediger Ian Paisley gegründete Partei gilt in verschiedener Hinsicht als radikal. Unter anderem setzt sie sich vehement gegen eine Lockerung des strengen Abtreibungsverbots in Nordirland ein. Als einzige der größeren Parteien in Nordirland lehnte sie das Karfreitagsabkommen ab, mit dem 1998 der jahrzehntelange, blutige Nordirlandkonflikt beendet wurde.

+++ 14.12 Uhr: Schottlands Regierungschefin pocht auf Unabhängigkeitsreferendum +++

Die Schottische Nationalpartei (SNP) wird im britischen Parlament nicht für das neue Brexit-Abkommen stimmen. Ihr Landesteil habe sich nie von der Europäischen Union lösen wollen, betonte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon im Kurznachrichtendienst Twitter. Erneut sprach sie sich für ein zweites Unabhängigkeitsreferendum in Schottland aus. Vor fünf Jahren hatten sich die Schotten bei einem Referendum mit knapper Mehrheit gegen einen Ausstieg aus dem Vereinigten Königreich ausgesprochen, zu dem auch England, Wales und Nordirland gehören. Zwei Jahre später votierte eine Mehrheit der Schotten gegen den Austritt aus der Europäischen Union. Knapp 52 Prozent aller britischen Wähler waren aber dafür.

+++ 14.09 Uhr: Vorbehalte im EU-Parlament zu Nordirland-Lösung in neuer Brexit-Einigung +++

Aus dem EU-Parlament kommen Vorbehalte gegen die gefundene Brexit-Einigung. Der Vorsitzende des Handelsausschusses, Bernd Lange (SPD), äußerte auf Twitter die Sorge, dass mit der vorgeschlagenen Nordirland-Lösung der EU-Binnenmarkt nicht ausreichend geschützt werden könnte. Parlamentspräsident David Sassoli erinnerte daran, dass die Zustimmung der EU-Abgeordneten nötig sei, um das Austrittsabkommen auf EU-Seite in Kraft zu setzen.

Die EU und Großbritannien hatten sich vor Beginn des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag auf eine neue Brexit-Vereinbarung geeinigt. Nordirland würde demnach rechtlich gesehen in einer Zollunion mit Großbritannien bleiben, de facto aber Regeln des EU-Binnenmarktes anwenden, um Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland zu vermeiden.

+++ 13.26 Uhr: Chef der Brexit-Partei Farage: "Das ist einfach kein Brexit" +++

Der Chef der britischen Brexit-Partei, Nigel Farage, hält nichts von dem zwischen London und Brüssel vereinbarten neuen EU-Austrittsabkommen. "Ich denke einfach, es sollte abgelehnt werden", sagte Farage in einem BBC-Interview. Großbritannien werde durch den Vertrag verpflichtet, sich in einer ganzen Reihe von Politikfeldern an der EU zu orientieren. Er warb stattdessen für einen Austritt ohne Deal.

London und Brüssel hatten am Vormittag eine Einigung im Ringen um einen Deal verkündet. Der britische Premierminister Boris Johnson hofft nun auf eine Zustimmung des Unterhauses bei einer geplanten Sondersitzung am Samstag. Die Brexit-Partei von Farage ist nicht im Parlament vertreten, doch die Konkurrenz von rechts könnte Johnson bei einer Neuwahl die Mehrheit kosten. Mit einer Wahl in Großbritannien wird bereits in den kommenden Monaten gerechnet.

+++ 13.17 Uhr: Macron: Johnson muss nun für Mehrheit im Parlament sorgen +++

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich positiv zu der Brexit-Einigung der EU mit der Regierung des britischen Premierministers Boris Johnson geäußert. Die Vereinbarung scheine sowohl für die europäische als auch für die britische Seite positiv zu sein, sagte er kurz vor dem Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Die Einigung sei eine gute Neuigkeit, angesichts der Ereignisse in der Vergangenheit müsse man aber vernünftigerweise vorsichtig bleiben.

Zu der Frage, ob er glaube, dass das britische Unterhaus der Einigung zustimmen werde, wollte sich Macron nicht äußern. "Es ist jetzt an Ihrem Premierminister, für ein Votum im Parlament zu sorgen", sagte Macron zu einer britischen Journalistin. Er hoffe, dass es eine Mehrheit geben werde. Johnson sei offensichtlich einigermaßen optimistisch.

+++ 12.47 Uhr: Barnier hält pünktlichen Brexit in zwei Wochen für möglich +++

Nach der Einigung im Brexit-Streit setzt EU-Unterhändler Michel Barnier auf einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Oktober. Ab 1. November werde man dann über die künftigen Beziehungen sprechen, sagte Barnier in Brüssel. Die Zeit für die Ratifizierung könne noch ausreichen.

Barnier appellierte an das britische Unterhaus, Verantwortung zu zeigen und das "faire und vernünftige Abkommen" anzunehmen. Da der britische Premierminister Boris Johnson dem Deal zugestimmt habe, vertraue er offenkundig darauf, eine Mehrheit im britischen Parlament zu bekommen, sagte der Unterhändler. Mehr könne er dazu nicht sagen. Streitpunkt war bis zuletzt vor allem die enthaltene Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland, der sogenannte Backstop. Derzeit gibt es keine Kontrollen zwischen beiden Teilen der irischen Insel. Das wollen Dublin und Brüssel nach dem Brexit nicht ändern.

+++ 12.43 Uhr: Britisches Pfund erholt sich deutlich nach Durchbruch bei Brexit-Verhandlungen +++

Nach dem Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen in Brüssel hat das britische Pfund deutlich zulegt: Unmittelbar nach der in Brüssel verkündeten Einigung stieg der Kurs um über ein Prozent und lag bei 1,2909 Dollar. Der Euro fiel auf rund 86 Pence. Das waren die beiden höchsten Stände für das Pfund seit Mai. Auch die Aktienmärkte reagierten positiv auf den Durchbruch. So legte der wichtige Index FTSE 250 um ein Prozent zu, der Index FTSE 100 um knapp 0,7 Prozent.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte kurz vor dem Beginn des EU-Gipfels erklärt, dass sich Großbritannien und die EU auf eine Vereinbarung geeinigt hätten. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal - wir haben einen", twitterte er. Auch der britische Premierminister Boris Johnson gab die Einigung bekannt.

+++ 12.42 Uhr: Labour-Partei lehnt Brexit-Deal ab - Corbyn will zweites Referendum +++

Der Chef der größten britischen Oppositionspartei, Jeremy Corbyn, lehnt das neue Brexit-Abkommen ab. "Es scheint, dass der Premierminister einen noch schlechteren Deal verhandelt hat als (seine Vorgängerin) Theresa May", teilte der Labour-Chef mit. Das Parlament solle das Abkommen, das Premierminister Boris Johnson mit der EU ausgehandelt hat, zurückweisen. Es gefährde unter anderem die Sicherheit von Lebensmitteln, den Umweltschutz und die Rechte von Arbeitnehmern.

Corbyn sprach von einem "Ausverkauf". Das neue Abkommen könne Großbritannien nicht vereinen. Erneut forderte er ein zweites Brexit-Referendum. Die Briten hatten vor etwa drei Jahren mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt.

+++ 12.14 Uhr: Anleger feiern Brexit-Durchbruch - Dax über 12.800 Punkte +++

Der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen hat den deutschen Aktienmarkt beflügelt. Der Dax kletterte über die Marke von 12.800 Punkten auf den höchsten Stand seit August 2018 und notierte zuletzt 0,99 Prozent im Plus bei 12.795,90 Zählern. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, stieg um 1,34 Prozent auf 26.298,60 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,6 Prozent.

+++ 11.59 Uhr: BBC: Nordirische DUP widerspricht Meldung zu Brexit-Deal +++

Die nordirisch-protestantische DUP hat der BBC zufolge einem Brexit-Abkommen noch nicht zugestimmt. Eine Mitteilung vom Morgen gelte weiterhin, trotz Beteuerungen aus Brüssel und London, dass eine Einigung stattgefunden habe, berichtete die BBC unter Berufung auf DUP-Kreise. Parteichefin Arlene Foster und Fraktionschef Nigel Dodds hatten am Morgen mitgeteilt, dass sie mit dem Stand der Verhandlungen nicht einverstanden seien. Sollte die DUP an ihrer Ablehnung festhalten, würde das erhebliche Zweifel daran wecken, ob Premierminister Boris Johnson für das Übereinkommen im britischen Parlament auf eine Mehrheit hoffen kann.

+++ 11.40 Uhr: Juncker: Einigung in Brexit-Verhandlungen +++

In den Verhandlungen zum Brexit gibt es laut Jean-Claude Juncker eine Einigung. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal", twitterte der Noch-EU-Kommissionspräsident. "Wir haben einen!" Juncker bewertet den Durchbruch als "faire und ausgewogene" Vereinbarung.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Auch Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bestätigte die Einigung bei Twitter: "Wir haben einen großartigen neuen Deal."

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Damit steigen die Chancen, dass beim Gipfel ein Austrittsabkommen zustande kommt und der britische EU-Austritt geregelt vollzogen werden kann. Doch wartet auch danach noch eine entscheidende Hürde: Das britische Parlament müsste die Vereinbarung mittragen. Juncker empfahl den Staats- und Regierungschefs, das Abkommen bei dem am Nachmittag beginnenden Spitzentreffen mitzutragen. "Es ist eine faire und ausgewogene Vereinbarung für die EU und Großbritannien und es steht für unseren Einsatz, Lösungen zu finden", schrieb er auf Twitter.

+++ 10.38 Uhr: EU-Vertreter: Brexit-Einigung weiter unsicher +++

Eine Brexit-Einigung mit Großbritannien ist weiter unsicher. Die 27 bleibenden EU-Staaten hätten immer noch keinen Text für eine Vereinbarung gesehen, sagte ein hoher EU-Beamter in Brüssel. "Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt: Beim Brexit muss man das Unerwartete erwarten."

Der britische Premierminister Boris Johnson soll sich beim EU-Gipfel, der am Nachmittag beginnt, noch einmal an die 27 Partner wenden. Diese sollen danach ohne Johnson über einen möglichen neuen Austrittsvertrag sprechen. "Vielleicht haben wir dann einen Deal oder vielleicht auch nicht", sagte der EU-Beamte. Die Bedingungen der EU seien unverändert, vor allem der Schutz des Binnenmarkts und der Friedensordnung für Nordirland. Wenn diese Vorgaben nicht respektiert würden, werde es keine Einigung geben. Doch habe EU-Unterhändler Michel Barnier zuletzt erklärt, dass "die Dinge auf der Schiene sind und diese Prinzipien beachtet werden".

+++ 9.59 Uhr: Juncker spricht mit Johnson über Brexit: "Jede Minute zählt" +++

Auf der Suche nach einer Lösung im Brexit-Streit hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Morgen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson gesprochen. Dies teilte Junckers Sprecherin Mina Andreeva auf Twitter mit. Die Kontakte der Verhandlungsteams beider Seiten gingen weiter. "Jede Stunde und jede Minute zählt vor dem EU-Gipfel", schrieb die Sprecherin. "Wir wollen einen Deal."

Experten beider Seiten hatten zwar am Mittwoch die wichtigsten Streitpunkte beim britischen EU-Austritt geklärt. Darunter war nach EU-Angaben auch die lange sehr umstrittene Zollregelung für Irland. Doch stand eine Gesamteinigung noch aus. Die Bemühungen darum erlitten am Morgen einen Rückschlag: Die nordirische Protestantenpartei DUP, die für eine Billigung des Abkommens im britischen Unterhaus wohl gebraucht wird, lehnte Teile der bisherigen Kompromisse ab.

+++ 9.43 Uhr: Merkel: EU muss international die Maßstäbe setzen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Staaten der Europäischen Union aufgerufen, gemeinsam Maßstäbe für Klimaschutz und die Digitalisierung in der Welt zu setzen. "Europa muss eigene Akzente setzen und digital souverän werden", sagte Merkel vor dem Bundestag. Dabei müsse der Mensch im Mittelpunkt stehen. Sie nannte den Umgang mit künstlicher Intelligenz und Daten im neuen 5G-Netz. Internationale Standards müsse die Union auch beim Klimaschutz setzen. Sie begrüßte, dass die künftige Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, die Weichen für die Aufstellung einer "geopolitischen Kommission" gestellt habe.

+++ 9.30 Uhr: Merkel zu Brexit-Verhandlungen: "Wir sind noch nicht am Ziel" +++

Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU sind nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch ein stückweit von einer Lösung entfernt. "Wir sind noch nicht am Ziel", sagte die Kanzlerin in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin. In den Gesprächen über ein geregeltes Ausscheiden der Briten aus der EU habe es in den vergangenen Tagen aber deutliche Fortschritte gegeben. Sie könne jedoch noch nicht sagen, wie der heute beginnende EU-Gipfel in Brüssel enden werde. Es sei möglich, dass es noch einen Sondergipfel vor dem geplanten Austrittsdatum am 31. Oktober geben werde.

+++ 9.13 Uhr: Dax gibt vor EU-Brexit-Gipfel leicht nach +++

Vor dem anstehenden EU-Gipfel zum Thema Brexit lassen die Anleger zunächst Vorsicht walten. Der Dax notierte im frühen Handel 0,09 Prozent tiefer bei 12 659,18 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex mit 12 698 Punkten ein neues Hoch seit August 2018 erreicht.

Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, sank am Morgen um 0,20 Prozent auf 25 898,71 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte rund 0,1 Prozent ein.

+++ 8.42 Uhr: Nordirische DUP-Partei lehnt Teile der Brexit-Vorschläge ab +++

Die nordirische Protestantenpartei DUP lehnt Teile der zwischen London und Brüssel aushandelten Brexit-Vorschläge ab. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor. "So wie die Dinge stehen, können wir nicht unterstützen, was zum Zoll und zu Zustimmungsfragen vorgeschlagen worden ist", heißt es. Auch bei der Frage der Mehrwertsteuer gebe es nach wie vor Unklarheiten.

Kurz vor dem EU-Gipfel hatten Experten der EU und Großbritanniens bis Mittwochabend wichtige Brexit-Fragen geklärt gehabt. Darunter war auch die lange sehr umstrittene Zollregelung für Irland, wie der Unterhändler Michel Barnier nach Angaben von Diplomaten am Mittwochabend in einem EU-Treffen berichtete. Eine Gesamteinigung stand aber noch aus, weil einige komplexe Details offen waren.