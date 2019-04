Mit diesem Ständchen an der Mundharmonika überraschte der slowenische Abgeordnete Alojz Peterle seine Kollegen im Europaparlament in Straßburg. Für seine Interpretation von Beethovens "Ode an die Freude" bekam er stehende Ovationen. Der ehemalige slowenische Ministerpräsident Peterle ist Mitglied der Europäischen Volkspartei, wie auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kurz vor seiner Darbietung der Europahymne dankte er den Kollegen für die endende Legislaturperiode, wünschte frohe Ostern und regte zum Wiederaufbau der Kirche Notre-Dame in Paris an. Es sei die Verantwortung des Parlament, Europa zusammenzuhalten, so Peterle.