In Deutschland hat am Sonntagmorgen die Europa-Wahl begonnen. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet. Auch in 20 weiteren Ländern der Europäischen Union stimmen die Bürger über ein neues Parlament ab. In den übrigen sieben EU-Staaten wurde bereits in den vergangenen Tagen gewählt. Insgesamt sind knapp 430 Millionen Bürger von Sizilien bis Helsinki dazu aufgerufen, 751 Abgeordnete für das Brüsseler Parlament zu bestimmen. Deutschland entsendet 96 Abgeordnete. Erste Schätzungen aus Deutschland werden um 18.00 Uhr veröffentlicht, gegen 20.15 Uhr sollte ein erstes europaweites Stimmungsbild feststehen. Die letzten Wahllokale schließen um 23.00 Uhr in Italien. Erst dann dürfen amtliche Wahlergebnisse bekanntgegeben werden.

Erstmals seit Jahrzehnten dürften die konservative Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten zusammen nicht mehr auf eine absolute Mehrheit kommen. Dafür benötigen sie mindestens einen Partner, etwa die Liberalen oder Grünen. Vom Ausgang der Wahl hängt womöglich auch ab, wer Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird. Daneben wird erwartet, dass Populisten und Nationalisten deutlich mehr Stimmen gewinnen.