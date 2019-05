Seit Freitag ist er online: Der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019. Zum Auftakt testeten Vertreter der Parteien gemeinsam mit 24 Studentinnen und Studenten die aktuelle Fassung zur Wahl am 26. Mai. Studierende aus ganz Deutschland haben an dem Projekt mitgearbeitet. Paul Burgbacher war einer von ihnen: "Für mich oder uns eine Schwierigkeit war, dass man nicht da hingeht und sich die Thesen anguckt, was halten wir für politisch richtig oder falsch, sondern eben das Entscheidende bei der Arbeit für den Wahl-O-Mat dasjenige ist, die Parteien voneinander abzugrenzen. Das war ein bisschen die Schwierigkeit, das herauszufinden, um dem Nutzer das zu bieten, was der Wahl-O-Mat erreichen will." Die Bundeszentrale für politische Bildung hat den Wahl-O-Mat in Deutschland eingeführt und betreut seit vielen Jahren das Demokratie-Projekt. Der Sprecher der Bundeszentrale, Daniel Kraft: "Da sind all die wichtigen europapolitischen Themen drin, und ich würde prognostizieren, wir werden ab heute, wenn der Wahl-O-Mat online ist, auch wirklich über viele europapolitische Themen in Deutschland diskutieren. Das ist so mein Gefühl: Wenn der Wahl-O-Mat kommt, dann fängt wirklich die heiße Zeit des Wahlkampfs an." 41 Parteien haben sich am Wahl-O-Mat beteiligt und Antworten auf die 38 Thesen der Studentengruppe gegeben. Nun können die Bürger herausfinden, wer etwa EU-weite Bürgerentscheide, eine Europäische Armee oder einen EU-weiten Mindestlohn einführen möchte. Der Wahl-O-Mat ist online und auch als App verfügbar.