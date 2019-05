Verhaltener Jubel bei der Wahlparty von CDU/CSU am Sonntag in Berlin. Bei der Europawohl bleibt die Union zwar stärkste Kraft in Deutschland, muss aber im Vergleich zu den Wahlen vor fünf Jahren deutliche Verluste hinnehmen. Es hätte schlimmer kommen können, so das allgemeine Credo bei der Union und auch beim gemeinsamen Spitzenkandidaten von CDU und CSU, Manfred Weber: "Aber die Union hat einen klaren Führungsanspruch in Deutschland. Wir sind die Europapartei Deutschlands. Und das hat auch dieser Wahlsonntag deutlich gemacht." Die SPD musste herbe Verluste hinnehmen und kam nur noch knapp auf über 15 Prozent. Erstmals ist die Partei bei einer bundesweiten Wahl damit dritte Kraft hinter den Grünen. SPD-Parteichefin Andrea Nahles sprach von einem extrem enttäuschenden Ergebnis. "Jeder weiß, dass die Umfragen für die SPD in den letzten Wochen schon nicht gut waren. Die Aufgabe bestand also darin, dass wir versuchen, uns aus diesem Umfragetief herauszuarbeiten. Leider ist es uns trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, das Ruder herumzureißen." Die eigentlichen Wahlgewinner waren die Grünen, die mehr als elf Prozent dazu gewinnen konnten und bei über 20 Prozent landeten. Sie profitierten davon, dass es in diesem Wahlkampf vor allem um das Thema Klima und Klimaschutz ging. Europa-Spitzenkandidat Sven Giegold: "Heute, das ist ein "Sunday for Future". Das ist das Signal, das von diesem Tag ausgeht - aus Deutschland, in Europa, in das europäische Parlament. Wir werden die Bewegung der "Fridays for Future", deren Anliegen in die Parlamente tragen, liebe Freundinnen und Freunde." Das Interesse der Bürger an der Europawahl war offenbar groß. Die Wahlbeteiligung lag laut ARD bei 59 Prozent, vor fünf Jahren waren es 48,1 Prozent.