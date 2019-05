O-Ton Andrea Nahles, SPD-Vorsitzende:

"Die Ergebnisse, die wir bisher kennen, sind für die SPD extrem enttäuschend. Jeder weiß, dass die Umfragen für die SPD in den letzten Wochen schon nicht gut waren. Die Aufgabe bestand darin, dass wir versuchen, uns aus diesem Umfragetief herauszuarbeiten. Leider ist es uns trotz aller Anstrengungen nicht gelungen, das Ruder herumzureißen. Erstmals sind wir die drittstärkste Kraft bei einer bundesweiten Wahl geworden, hinter den Grünen. Ich sage in Richtung Grüne: Glückwunsch. Und ich sage Kopf hoch in Richtung SPD. Denn wir nehmen diese Herausforderung an."

O-Ton Katarina Barley (SPD), Europa-Spitzenkandidatin:

"Das Thema Klimaschutz hat gerade in den letzten Tagen, aber eigentlich schon den ganzen Wahlkampf hindurch, eine riesige Rolle gespielt. Und da sind wir offensichtlich noch nicht gut genug aufgestellt. Ich habe echt alles gegeben, was ich konnte. Mehr ging nicht. Aber ich will an dieser Stelle wirklich sagen, dass ich wirklich zutiefst stolz bin, Mitglied dieser Partei zu sein. Und dass ich so, so sicher bin, dass dieses Land und dieses Europa eine starke Sozialdemokratie braucht. Das bleibt meine ganz feste Überzeugung. Und deswegen werde ich in Zukunft in Europa meine Kraft einsetzen, um eine starke sozialdemokratische Handschrift dort zu schreiben für ein freies, ein vielfältiges, ein sicheres und vor allen Dingen natürlich auch ein soziales Europa. Ich werde heute Abend wie angekündigt, mein Amt zur Verfügung stellen. Ich werde die Bundeskanzlerin darüber in Kenntnis setzen und freue mich auf die neue Aufgabe. Und freue mich darauf, weiterhin mit euch zusammen für ein starkes Europa zu kämpfen."