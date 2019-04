Am 26. Mai wird hierzulande an die Wahlurnen gebeten, um die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen. So richtig scheint davon noch niemand etwas zu ahnen, obwohl durchaus wichtige Themen auf dem Tisch liegen: verbindliche Klimaziele, Flüchtlingsquoten, CO2-Steuer, Entwicklungshilfe, EU-Armee – um nur einige zu nennen. Allein in Deutschland sind 65 Millionen Bürger wahlberechtigt und können am Wahlsonntag zwischen 13 verschiedenen Parteien wählen. Innerhalb von drei Tagen geben alle EU-Mitgliedsstaaten ihre Stimmen ab.

Dass sich das Interesse an der EU-Wahl traditionell in Grenzen hält, liegt wohl daran, dass die Entscheidungen des Parlaments nur verzögert in unseren Alltag greifen. Auch sind die Themen so umfassend, dass wir die heimischen Parteien nur schwer zu ihnen positionieren können – schwerer zumindest als bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren, als es um sozialen Wohnungsbau, Bundeswehreinsätze im Inland, die Besteuerung von Diesel-Kraftstoff oder um Tempolimits auf deutschen Autobahnen ging. Die Themen sind größer bei der Wahl des Europäischen Parlaments, das macht die Wahlentscheidung nicht leichter.

Einer, der sich nützlich machen könnte, ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung. Verkürzt auf knackige Thesen fasst er die Wahlprogramme der Parteien zusammen und vergleicht sie mit den eigenen Positionen.

Ab wann steht der Wahl-O-Mat zur Verfügung?

Der Wahl-O-Mat zur Wahl des Europäischen Parlaments wird voraussichtlich am 3. Mai zur Mittagszeit veröffentlicht. Sie können ihn als App für das Smartphone herunterladen oder im Browser unter diesem Link aufrufen.

Wie funktioniert er?

Hintergrund Der Wahl-O-Mat Der Wahl-O-Mat wurde zum ersten Mal im Jahr 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) zu der Bundestagswahl eingesetzt und entstammt einer niederländischen Idee, die bereits 1989 angewendet wurde und ähnlich funktioniert. Das deutsche BPB-Pendant wurde bisher bei Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Wahlen zum Europäischen Parlament eingesetzt. Nach Angaben der BPB wurde der Wahl-O-Mat im Vorfeld von Wahlen mehr als 71 Millionen Mal genutzt.

Die grundlegende Funktionsweise des Wahl-O-Maten ist in den vergangenen Jahren gleich geblieben. Dem Nutzer werden verschiedene Positionen zu aktuellen Themen präsentiert, die mit "Stimme zu", "Stimme nicht zu" oder "Neutral" beantwortet werden. Auch Überspringen ist möglich. Themen, die dem Nutzer besonders wichtig erscheinen, können mit einem Stern markiert werden. Diese werden doppelt bewertet. Im letzten Schritt entscheiden Sie sich für maximal acht Parteien, die bei der Auswertung berücksichtigt werden sollen.

Anhand der Antworten und der gewählten Schwerpunkte ermittelt der Wahl-O-Mat schließlich, welche Partei am besten zu Ihnen passt. Bei Entscheidungsschwierigkeiten können im Nachhinein die jeweiligen Stellungnahmen der Parteien zu den einzelnen Thesen helfen.

Welche Schwachstellen hat der Wahl-O-Mat?

Die Einfachheit der App ist auch ihre Schwäche: Um den Wahl-O-Mat so simpel und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, sind seine Thesen extrem verknappt. Der angehende Wähler hat zwar im Nachhinein die Möglichkeit, sich genauer zu den verschiedenen Schwerpunkten zu informieren, fraglich ist jedoch, ob er das wirklich tut. Wer sich in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit durch die Thesen klickt und für weitere Recherche keine Zeit erübrigen kann, sollte sie sich ein anderes Mal nehmen. Ansonsten laufen die Wahlentscheidungen Gefahr, allzu oberflächlich zu werden.

Alternative Helfer zur Europawahl 2019

Dass besonders junge Wähler in der Wahlkabine oft ins Schwitzen geraten, haben auch andere Entwickler sich zu nutzen gemacht. So gibt es neben dem "Wahl-O-Mat" noch zwei weitere Dienste, bei denen die eigenen Antworten mit den Positionen der verschiedenen Parteien abgeglichen werden.

WahlSwiper

Im Stil der berühmten Dating-App "Tinder" entwickelte die Berliner Agentur "movact" eine Anwendung, bei der Nutzer ihre Meinung zu verschiedenen Thesen per Wischbewegungen kundtun. Der Unterschied zum BPB-Original: Der Nutzer des "WahlSwipers" muss ohne die Antwortmöglichkeit "Neutral" auskommen, kann mit einem Klick auf die Pfeile jedoch einzelne Fragen überspringen. "Wir stehen auf klare Kante" heißt es dazu vom Hersteller. Ähnlich wie beim Wahl-O-Mat lassen sich auch beim WahlSwiper Antworten doppelt gewichten, die für den Nutzer besonders wichtig sind.

Mehr zu der "Wahl-O-Mat"-Alternative im Tinder-Kleid finden Sie hier.

"Finde dein Match"

Einen anderen, umfassenderen Ansatz verfolgt die Webseite "yourvotematters.eu", die von fünf verschiedenen europäischen Organisationen mit Sitz in Italien, Belgien, Griechenland und Polen entwickelt wurde. Aus realen Abstimmungen der aktuellen Legislaturperiode haben die Entwickler 25 Fragen für das Tool "Finde dein Match" gegliedert, die der Nutzer mit "Dafür", "Neutral" oder "Dagegen" beantworten kann. Darunter findet sich zu jeder Frage eine Skala von null bis zehn, mit der man seinen Antworten eine Gewichtung zuweisen kann. Wer unsicher ist, scrollt noch ein wenig runter, dort sind zu jeder Frage Pro- und Kontra-Argumente aufgelistet. Zusätzlich lässt sich ein Fenster mit detaillierteren Infos öffnen.

Die anschließende Auswertung zeigt, welche Partei in den meisten Fällen wie man selbst abgestimmt hat. Tatsächliche Entscheidungen also, statt unverbindliche Wahlversprechen. "Finde dein Match" wurde mithilfe des Rechte, Gleichstellung und Staatsbürgerschaft Programms der Europäischen Union finanziert, ist also nicht von privaten Interessen geleitet. Die Bereitstellung der Website für verschiedene EU-Länder macht sie teils unübersichtlich, beeinflusst aber nicht die Entscheidungsfindung.