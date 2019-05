Bundesweit sind am Sonntag Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen und wollten damit ein klares Bekenntnis für Europa abgeben. Insgesamt sollte es in ganz Europa 18 Demonstrationen dieser Art geben, bei denen sich die Beteiligten gegen Nationalismus wandten. In Deutschland gab es entsprechende Aktionen, die sich auch gegen Rechtsextremismus richteten. Unter anderem fanden sie in Berlin, Frankfurt und Köln statt. In der Domstadt war dann auch die SPD-Chefin Andrea Nahles mit dabei. Und sie kommentierte bei dieser Gelegenheit die aktuelle Lage in Österreich: "Natürlich, das finden die Leute absolut schäbig, dass man das eigene Land ausverkauft für den eigenen Vorteil. Und das zeigt ja die ganze Haltung, die diese Rechtspopulisten haben. Und deswegen glaube ich, dass das insgesamt motiviert, mobilisiert, auch bei den Linken, und vor allem den Leuten vor Augen führt, wenn sie die Rechtspopulisten wählen wollen. Natürlich, wir hoffen, dass das jetzt einen Push, einen pro-europäischen Push gibt in ganz Europa." In Berlin war die Linken-Vorsitzende Katja Kipping unter den Teilnehmern. Auch sie sprach das Thema der Regierungskrise der Rechtspopulisten in Österreich an: "Die Regierungskrise in Österreich zeigt, wenn Rechtspopulisten oder Nazis mit in die Regierung kommen, dass das zu Korruption und, sozusagen, Sozialabbau führt. Und ich finde, es gibt eine Schlussfolgerung aus der Regierungskrise in Österreich: die CDU hierzulande muss deutlich machen, dass sie eine Brandmauer gegen die Schwesterpartei der FPÖ errichtet, nämlich gegenüber der AfD. Und es bedeutet für Sachsen und auch für Thüringen, die CDU muss ihre schwarz-blauen Flirts beenden." Zu den Demonstrationen am Sonntag hatte ein Bündnis aus Initiativen und Verbänden aufgerufen, darunter Greenpeace, Pro Asyl und die Naturfreunde. Und auch mehrere Parteien hatten sich solidarisch mit dem Anliegen der Demos erklärt.