Sehen Sie im Video: Schüsse am Airport, gestrandet in Katar – Afghane berichtet von dramatischer Evakuierung.









Wie Tausende andere hat Reza es endlich geschafft. Der 21-Jährige aus Kabul ist mit seiner Mutter und seinen zwei Schwestern aus Afghanistan evakuiert worden. Wie die dramatische Aktion ablief, wie er die Taliban-Herrschaft empfindet und wie es für die Familie jetzt weitergeht, hat er dem stern erzählt.

Als ich die Taliban auf den Straßen von Kabul gesehen habe, war ich total geschockt und hatte Angst. Ich habe dann schnell meine ganze Familie angerufen und sie eingesammelt.

Über Gerüchte erfährt er, dass Militärmaschinen am Flughafen Kabul bereitstehen würden, um Menschen, die in Gefahr sind, aus dem Land zu bringen. Also macht er sich mit seiner Mutter und den zwei Schwester auf den Weg.

Als ich am Flughafen angekommen bin, habe ich erst gesehen, was sich da abspielt. Den Taliban war es, trotz der Schüsse, die sie abgefeuert haben, nicht möglich, in den Flughafen einzudringen.

Als wir es in den Airport geschafft hatten, haben sich die amerikanische Soldaten gut um uns gekümmert. Später sind wir dann zum Terminal gekommen.

Die US-Soldaten versorgen die Geflüchteten vor Ort mit Wasser, Proviant und Medikamenten. Eine ganze Nacht müssen Reza und seine Familie ausharren, bis sie schließlich am nächsten Morgen um 11 Uhr mit einem Militärflugzeug der USA nach Katar ausgeflogen werden. Das Plastikarmband, das Reza am Handgelenk trägt, erinnert noch daran – es trägt seine Registrierungsnummer für den Flug.

Der Flug war gar nicht so schlecht. Es war ein modernes Militärflugzeug. Es waren sehr viele Passagiere an Bord. Der Platz war eng und die Menschen waren alle sehr nah aneinander gedrängt. Es gab keine Sitzplätze. Wir saßen alle in einer Reihe auf dem Boden, die Kinder, die alten Männer, die Frauen – alle saßen so.

Inzwischen befindet sich Reza mit seiner Familie in einem Camp für Geflüchtete in Katar und wartet darauf, dass es weitergeht. Noch weiß er nicht, was die Familie erwartet.

Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass sie bereits mehr als 10 Tage hier sind. Aber bisher gibt es noch keine Informationen darüber, wie es für sie oder uns weitergeht. Niemand kann in ein Flugzeug, um in ein anderes Land zu kommen. Viele Menschen hier glauben jedoch, dass sie nach Amerika kommen. Aber ich möchte gern nach Deutschland, weil mein älterer Bruder sowie eine Schwester und ihr Ehemann bereits seit mehreren Jahren dort sind. Ich hoffe, dass ich zu meiner Familie kommen kann und wir alle zusammen in Sicherheit leben können. Das ist meine größte Hoffnung.

Mehr