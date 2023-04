#IStandWithEvan: Mitarbeiter des "Wall Street Journal" in New York versammeln sich zur Solidaritätskundgebung im Newsroom

von Leonie Scheuble Seit über drei Wochen sitzt der US-Journalist Evan Gershkovich in Moskau in Haft. Wohl auf persönliche Anordnung des russischen Präsidenten. Der stern hat mit mehreren Weggefährten und Kollegen über den Reporter gesprochen – und wie er zur Geisel von Putin wurde.

Ein paar handgeschriebene Zeilen, auf Russisch verfasst, machen Evan Gershkovichs Eltern ein wenig Mut, auch wenn die Angst nie weicht in diesen Tagen. "Ich möchte sagen, dass ich die Hoffnung nicht verliere. Ich lese. Ich treibe Sport. Und ich versuche zu schreiben. Vielleicht werde ich endlich etwas Gutes schreiben", lässt ihr Sohn sie in seinem ersten Brief aus der Haft wissen. Das "Wall Street Journal", für das Gershkovich aus Russland berichtete, hat ihn vergangene Woche veröffentlicht.