Ex-Berater von Selenskyj fordert: "Wir sind in einer Sackgasse. Es ist Zeit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen."

von Moritz Gathmann Lange war Oleksij Arestowytsch einer der engsten Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Jetzt kritisiert er ihn scharf, will gegen ihn bei einer Präsidentschaftswahl antreten – und fordert Verhandlungen mit Russland.

Oleksij Arestowytsch, 48, war seit 2020 unter Wolodymyr Selenskyj Berater im ukrainischen Präsidialamt. Nach dem russischen Überfall im Februar 2022 wurde er landesweit populär mit seinen Berichten über den Kriegsverlauf. Im Januar 2023 gab er nach Konflikten mit Selenskyjs Umfeld seinen Posten auf und tritt seitdem als politischer Kommentator auf. Anfang September hat er die Ukraine verlassen und lebt nun in Europa und den USA. Er beschuldigt die politische Führung des Landes, ihn politisch zu verfolgen. Nun sorgt Arestowytsch mit seiner Ankündigung einer Präsidentschaftskandidatur, heftiger Kritik an Präsident Selenskyj und einem eigenen Friedensplan für Diskussionen – nicht nur in der Ukraine.