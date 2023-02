von Félice Gritti Als bislang einziger russischer Diplomat hat sich Boris Bondarew öffentlich von Putin losgesagt. Er fordert vom Westen mehr Entschiedenheit und Unerschrockenheit – und ist überzeugt, das russische Regime lasse sich von der eigenen Propaganda täuschen.

Boris Bondarew sitzt in einem kahlen Raum irgendwo in der Schweiz, den genauen Ort hält er geheim. Das Interview mit dem stern findet online statt. Bis Mai vergangenen Jahres arbeitete der 42-Jährige in der russischen UN-Mission in Genf, dann quittierte er aus Gewissensgründen den Dienst – und positionierte sich als bislang einziger russischer Diplomat öffentlich gegen das Regime, dem er mehr als 20 Jahre lang gedient hatte. "Befreiend“ sei das gewesen, sagt Bondarew, doch er zahlt einen Preis: Er muss sich verstecken, die Schweiz hat Maßnahmen zu seinem Schutz ergriffen, er kann vorerst nicht zurück in seine Heimat. Bondarew ist ein ernster Mann, der lange denkt, bevor er spricht. Er trägt Krawatte und lacht etwa einmal in der Stunde.