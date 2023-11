"If we killed 4.000 Palestinian children it wasn’t enough."

Es sind schockierende Aussagen, mit denen dieser Mann einen Wagenverkäufer in New York belästigt.

"Go! I work here" – "But you’re a terrorist. You support terrorism."

Aufnahmen des Vorfalls sorgen derzeit vor allem auf der Plattform "X" für Empörung, nachdem eine Nutzerin

dort

mehrere

Clips

des Mannes

postet

. Denn der Mann belästigt den Verkäufer auch bei

mehreren

Gelegenheiten.

"Mohammed was a Child Molester” // "Did you rape your daughter like Mohammed did? Did you rape your daughter?"

Nachdem US-Medien wie VICE auf die Videos aufmerksam werden, stellt sich nun heraus: Bei dem Mann handelt es sich um den ehemaligen US-Diplomaten Stuart

Seldowitz

, der unter anderem während der Regierungszeit von Barack Obama für den Nationalen Sicherheitsrat tätig war. Das konnte auch das stern-Verifikationsteam durch einen Bildabgleich bestätigen.

"

Muhabarath

in Egypt will

get

your

parents

.

Does

your

father

like

his

fingernails

?

Because

they

will

take

them

out

one

by

one

.”

In einem der Videos bedroht

Seldowitz

den Verkäufer und dessen Familie und behauptet, er wolle seine diplomatischen Verbindungen in ägyptische Sicherheitskreise nutzen. Hier schießt er dafür angeblich ein Foto mit seinem Smartphone. Darüber hinaus äußert sich

Seldowitz

wiederholt rassistisch und islamfeindlich.

"Do

you

speak

Arabic

,

the

language

of

the

Koran?

The holy Koran that some people use as a toilet. What do you think of that? Does it bother you?"

In einem Bericht des US-Magazins "City & State New York" entschuldigte sich

Seldowitz

für die Vorfälle, wies Vorwürfe der Islamfeindlichkeit aber von sich. Er habe den Mann in eine Diskussion über das aktuelle Geschehen in Nahost verwickeln wollen, und sei erbost gewesen, dass dieser die Hamas angeblich nicht verurteilt habe.

Mittlerweile hat sich die PR-Firma Gotham Government Relations bereits von

Seldowitz

distanziert. Hier war er zuletzt als Berater für auswärtige Angelegenheiten tätig.

