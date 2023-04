von Jonas Breng Raketenbeschuss, Terroranschläge und Ausschreitungen: Die Lage im Nahen Osten droht außer Kontrolle zu geraten. Die Schriftstellerin Zeruya Shalev sorgt sich vor weiterer Gewalt – und einem Bürgerkrieg.

Frau Shalev, Raketenbeschuss aus Gaza, Syrien und dem Libanon, Terroranschläge in Tel Aviv, Ausschreitungen in Jerusalem, und dann noch eine ultrarechte Regierung, die die Demokratie abschaffen will. Wovor fürchten Sie sich im Moment am meisten?

Es ist alles zusammen. Die Situation ist derart chaotisch, dass ich nicht einmal mehr eine Hierarchie herstellen kann. Es ist ein Desaster aus Angst.