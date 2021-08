Bei einer Explosion außerhalb des Flughafens von Kabul hat es nach Angaben der USA eine bislang unbekannte Zahl von Toten oder Verletzten gegeben. Die Hintergründe sind noch weitestgehend unklar.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bei einer Explosion außerhalb des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es nach Angaben der USA eine bislang unbekannte Zahl von Toten oder Verletzten gegeben. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, schrieb am Donnerstag auf Twitter, das Pentagon könne bestätigen, dass die Explosion an einem der Flughafen-Tore "eine unbekannte Zahl von Opfern" verursacht habe. Dabei sind nach Angaben der US-Regierung auch Amerikaner zu Schaden gekommen.

Zunächst berichtete das türkische Verteidigungsministerium von einer zweiten Explosion außerhalb des Flughafens, das Pentagon bestätigte später "mindestens eine weitere" Explosion am Baron Hotel in unmittelbarer Nähe zum Abbey Gate. Demnach habe es sich um einen "komplexen Angriff" gehandelt, so Kirby bei Twitter.

Die Explosion soll sich in der Nähe des Abby Gates ereignet haben © BBC / stern

Mehrere internationale Medien berichteten unter Berufung auf die Taliban von einer zweistelligen Zahl an Todesopfern. Nach Angaben der militanten Islamisten seien "mindestens" elf Menschen – darunter Frauen, Kinder und Taliban – ums Leben gekommen, berichtete etwa die BBC. Für die Angaben fehlt bislang eine Bestätigung.

Berichte über Selbstmordanschlag

Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete, handele es sich um einen Selbstmordanschlag. Auch nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf einen amerikanischen Beamten beruft, soll es sich um einen Selbstmordanschlag handeln.

US-Präsident Joe Biden sei über die Explosion vor dem Flughafen in Kabul in Kenntnis gesetzt worden, berichtete CNN, und befinde sich derzeit im sogenannten Situation Room, dem Lagebesprechungsraum im West Wing des Weißen Hauses. Auch Verteidigungsminister Lloyd Austin und Außenminister Antony Blinken seien vor Ort.

Der französische Botschafter in Afghanistan, David Martinon, warnte im Kurzbotschaftendienst Twitter vor einer womöglich drohenden zweiten Explosion. Wer sich an den Zugängen zum Flughafen aufhalte, solle sich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Laut des türkischen Verteidigungsministeriums sei es zu zwei Explosionen gekommen, berichtete die BBC. Auch für diese Angaben gibt es bislang keine Bestätigung.

Bei der Explosion sind keine deutschen Soldaten verletzt worden. "Nach bisherigen Erkenntnissen kam es heute Nachmittag gegen 15.20 Uhr MESZ zu einer Explosion im Außenbereich des Flughafens Kabul", teilte das Einsatzführungskommando mit. Einsatzkräfte der Bundeswehr seien nicht betroffen. Nähere Informationen lägen aber noch nicht vor.

Westliche Staaten warnten vor Anschlagsgefahr

In deutschen Sicherheitskreisen wurde von einem Anschlag gesprochen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Ob deutsche Staatsbürger oder Bundeswehrsoldaten betroffen sind, sei demnach zunächst unklar. Es gebe Verletzte. Unklar sei noch, ob und wenn ja wie viele Tote es gegeben habe. Es herrsche Chaos. Das Attentat sei von außerhalb des Flughafens verübt worden, nicht von einer oder mehreren Personen, die sich auf das Gelände des Flughafens geschmuggelt hätten, hieß es weiter.

Westliche Staaten hatten zuletzt vor Anschlägen am Flughafen gewarnt, wo derzeit ein großangelegter Evakuierungseinsatz läuft. Die Bundeswehr sprach von mehreren Selbstmordattentätern in der Stadt. Westliche Staatsangehörige wurden davor gewarnt, sich zum Flughafen zu begeben.