Die Opferzahl: Die Zahl der getöteten russischen Soldaten ist schwer abzuschätzen, es gibt dazu unterschiedlichste Angaben. Laut der ukrainischen Seite sind mindestens 21.000 Russen gefallen, laut dem Kreml sind es aber nur rund 1000. Englischen Geheimdiensten zufolge sind es um die 15.000 – letzteres kommt der Wahrheit vermutlich am nächsten. Das wären ungefähr so viele, wie während der zehnjährigen Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion. Ganz unabhängig davon aber sind das für zwei Monate Krieg beispiellos viele Soldaten. Im Bild: ein russischer Soldat sammelt in Mariupol Waffen ein.

