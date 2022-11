Bewaffnete Sicherheitskräfte laufen am Ort einer Explosion auf der beliebten Fußgängerzone Istiklal.

Tote und Verletzte bei Explosion in Istanbul – Erdogan spricht von Anschlag

Am Nachmittag kam es in der Innenstadt von Istanbul zu einer schweren Explosion. Der Istanbuler Gouverneur teilte mit, dass es Verletzte und Tote gebe. Die Ursache für die Detonation ist bisher unbekannt, der türkische Präsident bezeichnet den Vorfall als Anschlag.

Nach einer Explosion auf der bekannten Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal sind die Menschen in der Stadt dazu aufgerufen, die Gegend zu meiden. Auch umliegende Straßen sollten von Verkehr freigehalten werden, berichtete der Sender TRT unter Berufung auf Behörden am Sonntag. Bei der Explosion auf der Istanbuler Einkaufsstraße Istiklal sind mindestens vier Menschen getötet und 38 verletzt worden. Das twitterte der Gouverneur der türkischen Metropole, Ali Yerlikaya, am Sonntag. Laut der Nachrichtenagentur AFP bezeichnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Explosion als Anschlag.

Die "tagesschau" berichtet, dass türkische Medien über zwei mögliche Urheber spekulieren. Im Verdacht stehen demnach die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder Gülen-Anhänger. Inzwischen hat die türkische Rundfunkbehörde Rtük eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, hieß es in dem Schreiben vom Sonntag. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichte über die Explosion auf der beliebten Einkaufsmeile.

Istanbuler Rettungskräfte im Einsatz, verdächtige Tasche

Die Explosion trug sich laut Yerlikaya um 16.20 Uhr Ortszeit zu. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl vor Ort im Einsatz, berichtete der staatliche Sender TRT. Auf Aufnahmen in Online-Netzwerken ist ein mächtiger Knall zu hören, gefolgt von Flammen. Die Bilder zeigen zudem einen großen, schwarzen Krater sowie mehrere auf dem Boden liegende Menschen. Die Explosion löste sofort Panik unter den Besuchern der Einkaufsstraße aus. Das Gebiet wurde umgehend evakuiert. Ein Video, dass den Moment der Explosion zeigt, lässt den Schluss zu, dass eine Bombe in einer zurückgelassenen Tasche explodiert ist.

Die Türkei und insbesondere Istanbul war in den Jahren 2015 und 2016 Zielscheibe einer blutigen Anschlagskampagne, zu der sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat bekannte. Einer der Anschläge wurde auch auf der Istiklal-Straße verübt.