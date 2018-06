Es ist ein grausames Bild: Dutzende Hundekadaver liegen mitten auf der Straße. Vergiftet. Angeblich in Russland. In den sozialen Netzwerken verbreitet sich die Aufnahme rasant. "Hunde, die vor der Fifa WM in Rusland getötet wurden. Genießt den Fußball", twitterte etwa ein Nutzer sarkastisch.

Sogar die Nachrichtenagentur AFP benutzte das Bild in einem Bericht zur Tötung von Hunden wegen der Fußball-WM 2018. Doch nun stellt sich heraus: Die Aufnahme stammt gar nicht aus Russland, sondern aus Pakistan. Das Recherchenetzwerk "Correctiv" deckte den Fehler auf. Das Bild des Reuters-Fotografen Akhtar Soomro zeigt tatsächlich die Kadaver von toten Hunden, die in Karachi, Pakistan, am 4. August 2016 mit Gift getötet wurden.

Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4 — O.Branashko (@AOleksiy) June 15, 2018

Wer das Originalbild betrachtet, kann schnell erkennen, dass sich die Szene nicht in Russland abgespielt haben kann: Im oberen Teil der Aufnahme sind nämlich Tuks-Tuks zu sehen. Auch die Werbetafeln auf Arabisch sind verräterisch, ebenso die Nummernschilder.

Doch in den sozialen Netzwerken wird das Bild wohl wissentlich nicht komplett gezeigt, sondern auf die Hundekadaver reduziert. Auch AFP hat die Aufnahme beschnitten, sodass die Autorikschas nicht mehr zu sehen sind. Lediglich am Ende der Bildunterschrift findet sich die Information, dass es sich um ein Symbolild handelt. Woher das Bild stammt, wird auch hier nicht verraten.

Streunende Tiere massives Problem in Russland

Russland war im Vorfeld der WM in die Kritik geraten, weil in den Austragungsorten der Spiele massiv gegen Straßenhunde und -katzen vorgegangen wurde. In Wolgograd wurden etwa streunende Tiere eingefangen und zunächst unter Quarantäne gesetzt. Meldete sich innerhalb von zehn Tagen kein Besitzer, wurden die Tiere eingeschläfert. Streunende Hunde sind in Russland ein massives Problem. Allein in den elf Austragungsorten der WM sollen nach Einschätzung der russischen Behörden zwei Millionen obdachlose Tiere leben.