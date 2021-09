US-Präsident Joe Biden macht die Afghanistan-Krise zu schaffen, seine Beliebtheitswerte sinken. Amtsvorgänger Donald Trump indes weiß viele Amerikaner und Parteikollegen unverändert hinter sich. Ebnet ihm das womöglich noch einmal den Weg ins Weiße Haus?

Stimmt es, dass Trump gute Chancen hat, noch einmal US-Präsident zu werden?

Ja, es ist möglich. Für viele Amerikaner war Donald Trump seit seiner Wahlniederlage nie weg, seine Anhänger halten treu zu ihm und zwei Drittel der US-Republikaner wünschen sich eine erneute Kandidatur. Parallel sinken die Beliebtheitswerte von Amtsnachfolger Joe Biden derzeit ab.

Für diesen Faktencheck haben wir Dutzende aktuelle Meinungsumfragen analysiert. Wir greifen auf Durchschnittswerte der vorliegenden Umfragen zurück, so dass Ausreißer nach oben oder unten nicht ins Gewicht fallen. Dabei ergibt sich dieses Bild:

Die Popularität von Joe Biden sinkt. Die Chancen für Donald Trump steigen.

Stimmt es eigentlich, dass ... Das Quality Board von Gruner + Jahr und das stern-Verifizierungsteam gehen mit regelmäßigen Faktenchecks gegen Falschmeldungen vor und ordnen Behauptungen unterschiedlicher Themengebiete faktenbasiert ein. Ist auch Ihnen eine Nachricht oder Information – egal ob im Internet, Gespräch oder ganz woanders – begegnet, deren Wahrheitsgehalt Sie überprüfen lassen möchten? Dann schreiben Sie uns an faktencheck@stern.de.

Erstmals seit der Amtsübernahme im Januar 2021 ist die Mehrzahl der Amerikaner mit Biden unzufrieden. Rund 49 Prozent finden, er macht keinen guten Job. Nur noch 47 Prozent sind zufrieden. Noch im Mai dieses Jahres lag der Zufriedenheitswert von Biden bei 55 Prozent.

Bei einem weiteren wichtigen Umfragewert stürzt Biden ab: Mehr als 60 Prozent der Amerikaner stimmen der Aussage zu: "Unser Land ist auf dem falschen Weg." Im Beliebtheits-Ranking ist Biden bei 46,2 Prozent beliebt, bei 48 Prozent nicht beliebt (Stand: 3. September 2021). Die Werte für Trump: bei über 41 Prozent beliebt, bei 52 Prozent unbeliebt.

Donald Trump – für seine Anhänger war er nie weg

Für viele Amerikaner war Trump seit seiner Wahlniederlage nie weg. Trump mischt sich dauernd ein. Er tourt in diesem Sommer durch Amerika. Ohio, Alabama, mexikanische Grenze. Er fliegt durchs Land und tut so, als sei er noch Präsident. Seine Anhänger bleiben ihm treu, zwei Drittel der Republikaner wünschen sich, dass er zur nächsten Wahl antritt. Bei den Vorwahlen in seiner Partei hätte er große Chancen, als Kandidat erneut nominiert zu werden.

Unser stern-US-Korrespondent berichtet in der aktuellen Titelgeschichte "Er ist wieder da" (Heft 36/2021): "Wenn Trump der Nation etwas sagen will, tritt er im Golfklub in New Jersey an ein Pult, an dem ein Fantasiesiegel klebt: "The Office of Donald Trump". Als wäre dies sein neues Weißes Haus."

Quellen:"Five Thirty Eight" / "Real Clear Politics": (1), (2) und (3) / CNN