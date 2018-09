Die Anhörung des konservativen Spitzenjuristen Brett Kavanaugh und der Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford vor dem Justizausschuss des US-Senats am Donnerstag war in den USA fast überall im Fernsehn zu sehen. Bei seinem emotionalen Auftritt hat Kavanaugh den Vorwurf der versuchten Vergewaltigung zurückgewiesen. Er schwor unter Eid, dass er des Verbrechens nicht schuldig sei. Kavanaugh klang in manchen Momenten seiner Aussage empört und wütend, in anderen kämpfte er mit den Tränen. Er sei das Opfer eines grotesken Rufmords und werde sich nicht aus dem Berufungsverfahren für den Supreme Court zurückziehen, sagte er den Senatoren. Nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump soll er auf Lebenszeit an den Obersten Gerichtshof berufen werden. Trump reagierte prompt mit einem Tweet, in dem er die Aussage Kavanaughs als "kraftvoll, ehrlich und fesselnd" bezeichnete. Vor ihm hatte die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford den Senatoren geschildert, wie sie als Teenager von dem jetzigen Richterkandidaten bedrängt worden sei. Den Tränen nahe und mit zitternder Stimme sagte sie in der live im TV übertragenen Anhörung: "Brett hat mich gepackt und versucht, meine Kleider herunterzureißen. Es war nicht leicht für ihn, weil er betrunken war und ich einen einteiligen Badeanzug unter meiner Kleidung trug. Ich habe gedacht, dass er mich vergewaltigen will. Ich habe versucht, um Hilfe zu schreien." Kavanaugh habe ihr den Mund zugehalten, sagte Blasey Ford. "Das hat mir am meisten Angst gemacht. Es war schwer für mich, Luft zu holen. Ich habe gedacht, dass Brett mich versehentlich töten könnte." Sie leide bis heute an Angstzuständen und Klaustrophobie. Am besten in Erinnerung geblieben sei ihr das schallende Gelächter von Kavanaugh und dessen Freund. Sie habe sich zu der Aussage entschlossen, weil sie es für ihre staatsbürgerliche Pflicht halte, sagte die Psychologieprofessorin. Sie sei sich zu 100 Prozent sicher, dass es Kavanaugh gewesen sei, der sie in der High-School-Zeit angegriffen habe. Sie spreche als unabhängige Person und werde von niemandem instrumentalisiert. Auch zwei andere Frauen haben Kavanaugh sexuelle Übergriffe in den 80er Jahren vorgeworfen.