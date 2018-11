Die USA werden nach den Worten von Präsident Donald Trump ein "unerschütterlicher Partner" Saudi-Arabiens bleiben, auch wenn man dort Kenntnis von der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi gehabt haben könnte. Man werde nicht Hunderte Milliarden Dollar an Aufträgen aufgeben und Russland, China und allen anderen überlassen, so Trump. Für ihn sei dies eine einfache Frage von "America First". Würde man mit Saudi Arabien brechen, würden die Ölpreise durch die Decke gehen. In einer Erklärung nannte Trump Saudi-Arabien zudem einen großartigen Verbündeten im Kampf gegen den Iran. Khashoggi sei einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen, ein Verbrechen, über das die USA nicht hinwegsähen. Strafmaßnahmen gegen 17 Saudiaraber seien bereits verhängt worden. Unterdessen forderte die Türkei von Saudi-Arabien mehr Kooperationsbereitschaft bei der Aufklärung des Mordes. Andernfalls könnte sein Land eine Untersuchung der Vereinten Nationen (UN) beantragen, sagte der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu am Dienstag in Washington. Sein Land habe in der Angelegenheit bislang noch keine ausreichenden Antworten von der Führung in Riad erhalten.