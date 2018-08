Emotionaler Abschied von US-Senator John McCain am Mittwoch in Arizona. Ehefrau Cindy gab ihrem Mann einen letzten Kuss und Tochter Meghan konnte ihre Tränen kaum unterdrücken. Der Republikaner und weltweit respektierte Politiker war am 25. August im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben. McCain galt als größter innerparteilicher Gegner des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump. In den USA wurde er auch als Vietnamveteran und Held geachtet. Der Sarg soll im Anschluss nach Washington D.C. gebracht und dort im Capitol aufgebahrt werden. Die Trauerfeier findet dann in der Washington National Cathedral statt. Die Beisetzung ist am Sonntag auf dem Friedhof der Marineakademie Annapolis im US-Bundesstaat Maryland geplant.