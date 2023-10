Fatima versucht übers Smartphone mit ihrer Familie in Gaza in Kontakt zu bleiben – wenn das Netz es zulässt

von Marina Klimchuk Die Familie von Fatima ist getrennt. Sie lebt in Bethlehem im Westjordanland, ihre Eltern und Verwandten in Gaza. Über eine wacklige Telefonverbindung verfolgte sie in den vergangenen Tagen deren Schicksal. Nach der Ausweitung der israelischen Angriffe erreicht sie niemanden mehr.

Wenn das Telefon klingelt, zuckt ihr Körper zusammen. Diese Momente hasst sie am allermeisten. Sie wartet auf den Anruf, bei dem ihr jemand sagen wird: Einer ist tot. Die Tage verstreichen am Handybildschirm. Am dritten Tag des Krieges zerstörten israelische Bomben das Familienhaus, der Nichte wurden die Beine amputiert, Mohammed, der Bruder, lag mit einer Rückenverletzung auf der Intensivstation. Aber sie sind am Leben, zumindest waren sie das, als sie zum letzten Mal von ihnen hörte.

Seit 24 Stunden kann Fatima niemanden mehr erreichen. In Gaza gibt es keinen Mobilfunk, kein Internet mehr.